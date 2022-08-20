Не має морального права. У Британії виступили проти у часті Росія в саміті G20 через агресію в Україні
Росія не має морального права засідати в G20, доки вона продовжує вторгнення в Україну
Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Великої Британії, пише Reuters.
"Росія не має морального права засідати в G20, поки триває її агресія в Україні", — заявив представник.
"Ми вітаємо зусилля Індонезії щодо забезпечення розгляду наслідків війни з Росією на зустрічах G20, а також ознаки того, що Україну може представляти президент Зеленський на саміті лідерів G20", - додали в міністерстві.
Раніше у Білому домі заявили, що Зеленський має взяти участь у саміті G20 на Балі, якщо туди приїде Путін.
- Нагадаємо, згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20, який відбудеться на острові Балі в листопаді. Індонезія також запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті на Балі.
- Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту. Михайло Подоляк відзначив, що Зеленський прилетить на саміт у разі присутності там Путіна.
- Кандидат у прем'єри Британії Сунак наголосив, що Путіну слід заборонити участь у саміті G20.
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