Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Великої Британії, пише Reuters.

"Росія не має морального права засідати в G20, поки триває її агресія в Україні", — заявив представник.

"Ми вітаємо зусилля Індонезії щодо забезпечення розгляду наслідків війни з Росією на зустрічах G20, а також ознаки того, що Україну може представляти президент Зеленський на саміті лідерів G20", - додали в міністерстві.

Раніше у Білому домі заявили, що Зеленський має взяти участь у саміті G20 на Балі, якщо туди приїде Путін.

Нагадаємо, згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20, який відбудеться на острові Балі в листопаді. Індонезія також запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті на Балі.

Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту. Михайло Подоляк відзначив, що Зеленський прилетить на саміт у разі присутності там Путіна.

Кандидат у прем'єри Британії Сунак наголосив, що Путіну слід заборонити участь у саміті G20.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb