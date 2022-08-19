Путіну слід заборонити участь у саміті G20, - кандидат у прем'єри Британії Сунак

Про це пише Reuters з посиланням на заяву речника.

"Наші партнери і союзники по G20 несуть колективну відповідальність за те, що робить Путін. Він же несе відповідальність за те, що дітей вбивають в їх ліжках, поки вони сплять. Ми повинні надіслати рішуче повідомлення Путіну, що він не матиме місця за столом переговорів, доки він не припинить свою незаконну війну в Україні", - сказав Сунак.

Інша кандидатка на посаду прем'єра Ліз Трасс у липні заявила про готовність зустрітися з Путіним на G20. Очільниця МЗС Великої Британії стала єдиним кандидатом у прем'єри, який на дебатах заявив про готовність зустрітися з президентом РФ.

9 серпня Михайло Подоляк сказав, що Зеленський може полетіти на саміт G20, якщо там буде присутній Путін.

19 серпня президента Індонезії Джоко Відодо.повідомив, що президенти РФ і Китаю планують очно брати участь у саміті G-20 на острові Балі.

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