Путіну слід заборонити участь у саміті G20, - кандидат у прем'єри Британії Сунак
Ріші Сунак, один із двох кандидатів, які хочуть замінити Бориса Джонсона на посаді прем’єр-міністра Великої Британії, закликав країни G20 не допускати до зустрічі президента Росії
Про це пише Reuters з посиланням на заяву речника.
"Наші партнери і союзники по G20 несуть колективну відповідальність за те, що робить Путін. Він же несе відповідальність за те, що дітей вбивають в їх ліжках, поки вони сплять. Ми повинні надіслати рішуче повідомлення Путіну, що він не матиме місця за столом переговорів, доки він не припинить свою незаконну війну в Україні", - сказав Сунак.
- Інша кандидатка на посаду прем'єра Ліз Трасс у липні заявила про готовність зустрітися з Путіним на G20. Очільниця МЗС Великої Британії стала єдиним кандидатом у прем'єри, який на дебатах заявив про готовність зустрітися з президентом РФ.
- 9 серпня Михайло Подоляк сказав, що Зеленський може полетіти на саміт G20, якщо там буде присутній Путін.
- 19 серпня президента Індонезії Джоко Відодо.повідомив, що президенти РФ і Китаю планують очно брати участь у саміті G-20 на острові Балі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 39.74Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе