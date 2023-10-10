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Не можна плутати ХАМАС з палестинським населенням: МЗС Іспанії про пропозицію зупинки допомоги Палестині

10 жовтня, 2023 вiвторок
11:20
Світ Іспанія

Іспанія проти призупинення допомоги Європейського Союзу палестинським територіям, заявив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, вважаючи такий крок контрпродуктивним. При цьому він закликав не сплутувати ХАМАС з палестинським населенням

Про це інформує Reuters

Іспанія виступає проти пропозиції призупинення допомоги Європейського Союзу палестинським територіям, заявив у вівторок виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

За його словами, палестинські території, ймовірно, потребуватимуть більшої допомоги в найближчому майбутньому після суботньої атаки ХАМАСу на Ізраїль і подальших ізраїльських бомбардувань сектора Газа.

"Ця співпраця повинна продовжуватися; ми не можемо плутати ХАМАС, який входить до списку терористичних угруповань ЄС, з палестинським населенням, палестинською адміністрацією або організаціями ООН на місцях", - сказав Альбарес.

Альбарес вважає, що призупинення допомоги було б "контрпродуктивним".

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу заявили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті". Президент Палестини Махмуд Аббас в ході війни з Ізраїлем планує візит у Росію.

У Білому домі назвали Іран співучасником атак ХАМАС на Ізраїль.

ЄС
Палестина
Іспанія
Війна в Ізраїлі
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