"Не наша війна": виробники Східної Німеччини закликали канцлера скасувати усі санкції проти Росії

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на лист асоціації виробників Східної Німеччини.

"Ми як майстри знаємо з багатьох розмов з нашими клієнтами, що переважна більшість не готова жертвувати своїм важко заробленим рівнем життя заради України. Це не наша війна!", – йдеться у зверненні до Шольца.

Торгова асоціація району Галле-Заалекрайс у Саксонії-Анхальт закликала канцлера Олафа Шольца ( СДПН) припинити всі санкції проти Росії. 16 підписантів закликають до переговорів про припинення війни проти України.

Крім того, в Шольца запитують, чи "хоче бути канцлером, який зруйнував Німеччину і пожертвувати своєю країною".

6 липня консульства у Німеччині попередили українців про проблеми до кінця серпня та черги з вересня. Режим "живої черги" стосуватиметься таких послуг, як продовження терміну дії закордонного паспорта та внесення даних про дітей до закордонного паспорта одного з батьків.

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