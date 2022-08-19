"Не наша війна": виробники Східної Німеччини закликали канцлера скасувати усі санкції проти Росії
Бізнес-асоціація виробників Східної Німеччини закликала Канцлера Німеччини скасувати усі санкції проти Росії через побоювання за власне майбутнє
Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на лист асоціації виробників Східної Німеччини.
"Ми як майстри знаємо з багатьох розмов з нашими клієнтами, що переважна більшість не готова жертвувати своїм важко заробленим рівнем життя заради України. Це не наша війна!", – йдеться у зверненні до Шольца.
Торгова асоціація району Галле-Заалекрайс у Саксонії-Анхальт закликала канцлера Олафа Шольца ( СДПН) припинити всі санкції проти Росії. 16 підписантів закликають до переговорів про припинення війни проти України.
Крім того, в Шольца запитують, чи "хоче бути канцлером, який зруйнував Німеччину і пожертвувати своєю країною".
- 6 липня консульства у Німеччині попередили українців про проблеми до кінця серпня та черги з вересня. Режим "живої черги" стосуватиметься таких послуг, як продовження терміну дії закордонного паспорта та внесення даних про дітей до закордонного паспорта одного з батьків.
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