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"Не найкраще місце для дегустації української кухні": посольство РФ цинічно відреагувало на поранення громадян Колумбії у Краматорську

29 червня, 2023 четвер
15:02
Війна з Росією ракетний удар РФ по Краматорську

Російське посольство заявило, що колумбійці, які отримали поранення унаслідок ракетного удару по ресторану в Краматорську, обрали не найкраще місце для дегустації української кухні

Про це інформує у твіттері посольство Росії в Колумбії.

"З великим жалем ми дізнаємося про події в Краматорську. На нашу думку, прифронтове місто, перетворене на оперативний та військово-технічний вузол, не є найкращим місцем для смакування української кухні", - йдеться в заяві.

Фото: Rusia en Colombia

Президент Колумбії Густаво Петро повідомив, що МЗС Колумбії має висловити протест РФ у зв'язку з атакою на громадян країни.

"Росія напала на трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушує протоколи війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту", - написав Петро.

Очільник країни також додав, що очікує повернення Ектора Абада Фасіолінса, Каталіни Гомес і засновника організації Aquanta Ucraina ("Тримайся Україна" - група підтримки України в Латинській Америці), депутата Серхіо Харамільйо, які отримали незначні травми.

Ракетний удар по Краматорську

Про обстріл Краматорська 27 червня першим в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, обстріл центру міста стався приблизно о 19:32, дані про постраждалих та руйнування уточнювались.

"Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим", - говорив Кириленко.

Також оперативно про це написав у телеграм керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що окрім Краматорська під обстріл потрапило село Біленьке.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 23:00 від влучання снаряда у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля.

Володимир Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, заявивши, що кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

Станом на 28 червня зафіксовано 10 загиблих та 61 поранена людина, з них троє дітей. Також зазначається, що українська письменниця Вікторія Амеліна та троє громадян Колумбії – Серхіо Харамільйо, Ектор Абад Фасіолінс і Каталіна Гомес отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по Краматорську.

Президент Володимир Зеленський про коригувальника удару по Краматорську: спільників російського тероризму слід вважати учасниками злочинів проти людяності.

28 червня Служба безпеки України заявила, що затримала агента спецслужб Росії, який 27 червня скоригував ракетний удар по кафе у центрі Краматорська. 29 червня Офіс генпрокурора оголосив підозру в державній зраді.

Детальніше про перебіг подій - читайте за посиланням.

російська армія
Краматорськ
Колумбія
Донеччина
окупанти
ракетний удар
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