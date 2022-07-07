"Не прагніть знищити Росію": У Кремлі відреагували на відставку Джонсона

Про це пише BBC.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Джонсон "справді не любить нас – і ми (не любимо) його теж".

Він висловив надію, що "більш професійні люди", які зможуть "приймати рішення шляхом діалогу", займуть його посаду.

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила журналістам, що Джонсон "потрапив під удар бумеранга, випущеного ним самим", додавши, що мораль цієї історії така: "не прагніть знищити Росію".

Володимир Зеленський переконаний, що політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Бориса Джонсона, якого він назвав "справжнім другом України".

7 липня британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналітики даних YouGov провела опитування та визначила основного претендента на місце Бориса Джонсона.

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