Немає сенсу говорити про кримінальну відповідальність, - юрист Москалюк про інцидент з Гогілашвілі
Кандидат юридичних наук Олександр Москалюк прокоментував інцидент, коли ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі почав погрожувати поліцейським на блокпосту в зоні ООС
Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкуродор" на Еспресо.TV.
"Я думаю, що вона (кримінальна справа,- ред) б була закрита через малозначність. Можна дійсно відкривати провадження, але це навряд чи є такими діями, за які людина повинна отримати термін. Питання в тому, що реальних серйозних негативних наслідків від такої поведінки не трапилося. Мені здається, однозначно немає сенсу говорити про якусь кримінальну відповідальність", - сказав Москалюк.
На думку експерта, в соціальному значенні, звільнення - "більш, ніж досить для цієї особи".
"Це дійсно буде уроком. Інша справа - навряд чи можна говорити про те, що це випадкова ситуація, тому що, це трапилось не в перший раз", - підсумував він.
- Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра.
- Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".
- Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
- 11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.
- Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.
- Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.
- За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
- 13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".
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