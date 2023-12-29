Непереможний український боксер Шелестюк обізвав Безуглу потворою

Про це Шелестюк написав у своєму фейсбуці.

"Нагадую вам усім, що Мар’яна Безугла – потвора, яка працює по команді Офісу президента. Інакше не розумію, чому вона ще займає свої посади й все ще знаходиться в партії "Слуга Народу", – заявив боксер Тарас Шелестюк.

Останній бій Шелестюк провів у березні 2022 року. Тоді його поєдинок з Габріелем Маестре завершився внічию. Загалом у своїй кар'єрі українець провів 19 боїв, з них 11 нокаутом. Жодного разу не програвав.

38-річний Шелестюк є уродженцем Макіївки.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

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Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Безугла не вважає помилкою свої критичні пости на адресу Генштабу ЗСУ.