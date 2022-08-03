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Непомітна тривожна кнопка: Зеленська представила застосунок для жінок, які потерпають від домашнього насильства

3 серпня, 2022 середа
18:38
Суспільство Олена Зеленська

Перша леді країни Олена Зеленська презентувала мобільний застосунок для жінок, що потерпають від домашнього насильства. Сама програмка буде непомітною для кривдника

Про це йдеться на офіційній сторінці Олени Зеленської у фейсбуці.

Зазначається, що тривожна кнопка має вигляд нейтральної іконки на екрані. Її у момент небезпеки можна швидко натиснути і таким чином викликати поліцію. Правоохоронці зможуть визначити перебування постраждалої завдяки геолокації.

Назву додатка не розголошують, аби про нього не знали потенційні кривдники.

Ті, хто потерпає від насилля, можуть задзвонити на гарячу лінію 116 123 та отримати всю інформацію про програму та завантажити її. Також можна написати в особисті повідомлення сторінки інформаційної кампанії "Розірви коло".

Застосунок презентували разом із Міністерством внутрішніх справ України, Національної поліції України, Фонду Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine та за підтримки Посольства Великої Британії.

  • На Житомирщині відкрили притулок для постраждалих від домашнього насильства. Шелтер пропонуватиме психологічну та соціальну підтримку постраждалим, а також надаватиме прихисток від кривдника
  • Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)

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Новини
Україна
Олена Зеленська
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