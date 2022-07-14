Про це повідомляє Reuters.

За словами Джастіна Трюдо, цей "непростий виняток із санкцій" дозволив повернути Німеччині відремонтовану турбіну, яку за фактом отримає Росія.

Канадський прем'єр зауважив, що санкції "спрямовані проти Путіна і його помічників", але вони "не призначені для того, щоб завдати шкоди союзникам Канади".

Читайте також: Німеччині потрібна не турбіна, а газ, але до Росії питань немає, - експерт з енергетики Гончар

Водночас Трюдо запевнив, що Канада однозначно продовжить підтримувати Україну у війні, яку розв'язала Росія.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot