"Непростий виняток із санкцій". Трюдо прокоментував передачу Канадою турбіни для російського Північного потоку 1
Західні санкції спрямовані проти Путіна і його помічників і не повинні шкодити союзникам Канади
Про це повідомляє Reuters.
За словами Джастіна Трюдо, цей "непростий виняток із санкцій" дозволив повернути Німеччині відремонтовану турбіну, яку за фактом отримає Росія.
Канадський прем'єр зауважив, що санкції "спрямовані проти Путіна і його помічників", але вони "не призначені для того, щоб завдати шкоди союзникам Канади".
Читайте також: Німеччині потрібна не турбіна, а газ, але до Росії питань немає, - експерт з енергетики Гончар
Водночас Трюдо запевнив, що Канада однозначно продовжить підтримувати Україну у війні, яку розв'язала Росія.
- 10 липня видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне Німеччині турбіну для Північного потоку.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади щодо турбіни.
- МЗС України розкритикувало рішення Канади про передачу турбіни, назвавши його небезпечним прецедентом.
- США підтримали Канаду у справі передачі турбіни для Північного потоку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.86
Купівля 35.86Продаж 36.88
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.13
- Актуальне
- Важливе