Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Німецькі посадовці закликали Канаду повернути турбіну, побоюючись закриття Північного потоку Росією. Подібний крок з боку Німеччини є неадекватним. Адже Німеччині потрібна не турбіна як така, а газ, який може потрапити в країну не обов'язково через Північні потоки", - зазначив Гончар.

Експерт з енергетики додав, що є й інші шляхи, яким до Німеччини можна транспортувати газ.

"З самого початку з боку німецького уряду було дивне формулювання питання: чомусь вони не вимагали, щоб російська сторона зменшені обсяги постачання через Північний потік 1 запустила, як це традиційно було, через Україну. Коли цих трубопроводів не було, а Північний потік 1 було запущено 2012 року, Німеччина отримувала газ через газотранспортну систему України. Працював також газопровід Ямал - Європа", - зауважив Михайло Гончар.

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