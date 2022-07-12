Німеччині потрібна не турбіна, а газ, але до Росії питань немає, - експерт з енергетики Гончар
Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що німецький уряд діє неадекватно, адже Німеччині потрібна не турбіна, а газ, але до Російської Федерації німці питань не мають
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Німецькі посадовці закликали Канаду повернути турбіну, побоюючись закриття Північного потоку Росією. Подібний крок з боку Німеччини є неадекватним. Адже Німеччині потрібна не турбіна як така, а газ, який може потрапити в країну не обов'язково через Північні потоки", - зазначив Гончар.
Експерт з енергетики додав, що є й інші шляхи, яким до Німеччини можна транспортувати газ.
"З самого початку з боку німецького уряду було дивне формулювання питання: чомусь вони не вимагали, щоб російська сторона зменшені обсяги постачання через Північний потік 1 запустила, як це традиційно було, через Україну. Коли цих трубопроводів не було, а Північний потік 1 було запущено 2012 року, Німеччина отримувала газ через газотранспортну систему України. Працював також газопровід Ямал - Європа", - зауважив Михайло Гончар.
- 10 липня видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне Німеччині турбіну для Північного потоку.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади щодо турбіни.
- МЗС України розкритикувало рішення Канади про передачу турбіни, назвавши його небезпечним прецедентом.
- США підтримали Канаду у справі передачі турбіни для Північного потоку.
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