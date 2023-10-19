Netflix підвищує ціни для передплатників із декількох країн. Список

Про це інформує Reuters.

Компанія додала майже 9 мільйонів передплатників по всьому світу в третьому кварталі, що значно перевершило очікування аналітиків Уолл-стріт у 6 мільйонів. Netflix сказав, що сподівається на таку ж кількість нових користувачів у поточному кварталі.

Високі результати показали, що Netflix успішно працює, незалежно від голлівудського трудового конфлікту, який призупинив багато виробництва в США. Він створює багато своїх шоу та фільмів за межами Штатів, які становлять більшу частину його нових реєстрацій.

Стрімінговий гігант привернув нову аудиторію до довгоочікуваних телевізійних шоу, таких як юридична драма "Костюми", яку він отримав у Comcast та серіал HBO про Другу світову війну "Брати по зброї". Netflix також зазначив глобальний успіх "One Piece", реальної адаптації визнаної японської манги та прикладу його великих інвестицій в історії з локальним впливом, які стають популярними у світі.

"Це ті часи, коли я радий, що у нас є такий багатий, глибокий і широкий вибір програм. Те ж саме було і під час COVID, коли ми змогли впоратися з шифером через тривалу і досить непередбачувану перерву у виробництві", - сказав співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос.

Відтепер вартість преміумплану без реклам в США збільшилася на 3 долари до 22,99 долара на місяць. У Британії ціна преміумкласу піднялася на 2 фунти до 17,99 фунта та у Франції на 2 євро до 19,99 євро.