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Netflix остаточно ліквідує сервіс прокату DVD-дисків поштою, з якого починала 25 років тому

29 вересня, 2023 п'ятниця
12:51
Культура На фото: диск Netflix

Компанія востаннє надсилає передплатникам DVD-диски поштою і дозволяє не повертати їх. Сервіс прокату, з якого починалась діяльність Netflix 25 років тому, остаточно ліквідують

Про це інформує The Guardian.

Netflix починала працювати як служба доставлення DVD поштою 25 років тому. Зараз у них є 238 мільйонів передплатників у всьому світі, які дивляться фільми й серіали онлайн. Але частина їх бізнесу все ще працювала з DVD, хоча вже менше ніж мільйон людей користуються цією послугою.

У п’ятницю компанія оголосила про закриття останніх п’яти центрів по розсилці DVD у США. Люди, які все ще мають диски вдома, можуть їх залишити собі як сувеніри. Деяким з них може пощастити отримати до 10 дисків безплатно. На піку популярності у Netflix було до 16 мільйонів передплатників.

Netflix була заснована у 1997 році Марком Рендольфом і Рідом Гастінгсом - двома партнерами-підприємцями, які хотіли конкурувати з Blockbuster - лідером ринку оренди фільмів. Гастінгс став генеральним директором Netflix і лишився ним до цього року.

"Це дуже гірко-солодко. Ми знали, що цей день наближається, але найдивовижніше те, що він не настав 15 років тому", - сказав співзасновник і головний виконавчий директор Netflix Associated Press Марк Рендольф.

Перший диск, який Netflix вислав своїм клієнтам, був Beetlejuice від Тіма Бертона у березні 1998 року. З того часу компанія вислала 5,2 млрд дисків. Найбільш популярним фільмом на DVD був The Blind Side з Сандрою Баллок.

Однак Рендольф сказав, що знає, що DVD-диски не будуть основою бізнесу і їх наздожене перегляд фільмів і телешоу через підключення до Інтернету.

"З першого дня ми знали, що DVD-диски зникнуть, що це був тимчасовий крок. І DVD-сервіс чудово впорався з цією роботою. Це було схоже на неоспівану ракету-носій, яка вивела Netflix на орбіту, а потім впала назад на Землю через 25 років", - додав Рендольф.

Нещодавні прем'єри на Netflix 

24 серпня на Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон", яка створена за мотивами бестселера Василя Шкляра та тизер-трейлер до науково-фантастичного епосу "Бунтівний місяць" українською мовою.

30 серпня Netflix презентував український трейлер соціальної драми "Растін", а 2 вересня на платформі вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра.  

Також вже доступний тизер фільму "Вбивця", прем'єра якого відбудеться 10 листопада, та трейлер серіалу "Люпен: Частина 3" українською мовою.

Автори п'ятого сезону популярного науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things) показали перший рекламний ролик. Пізніше стримінговій платформі Netflix вийшов трейлер серіалу "Берлін" про героя з "Паперового будинку" українською мовою. 

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