14 липня - День рибалки в Україні

Історія свята

У СРСР свято було засновано указом президії Верховної Ради СРСР від 3 травня 1965 року № 3519-VI "Про встановлення щорічного свята "Дня рибалки". День рибалки — професійне свято працівників рибного господарства України, професійне свято рибалок. Відзначається щорічно у другу неділю липня.

Свято встановлено в Україні "…на підтримку ініціативи працівників рибного господарства, а також професійних спілок…" згідно з указом президента України "Про День рибалки" від 22 червня 1995 року № 464/95.

Метою Дня рибалки є привернення уваги суспільства до робітників рибного господарства, подяка цим працівникам за їхню старанну діяльність, а також підвищення зацікавленості до професійних рибацьких спілок.

До свята риболови організовують різні змагання між собою та весело проводять час у колі прихильників рибальства.

Церковне свято

14 липня – Отців шести соборів; святого апостола Акили.

Іменини 14 липня