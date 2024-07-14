14 липня - День рибалки в Україні
Рибальство є одним з найстародавніших занять людства, яке з'явилось за часів полювання та збирання. В суспільствах професії рибалки утворюють окремі касти. В Західній Африці на річці Нігер живе рибальський народ бозо. Рибальські касти існують в Індії і Японії
Історія свята
У СРСР свято було засновано указом президії Верховної Ради СРСР від 3 травня 1965 року № 3519-VI "Про встановлення щорічного свята "Дня рибалки". День рибалки — професійне свято працівників рибного господарства України, професійне свято рибалок. Відзначається щорічно у другу неділю липня.
Свято встановлено в Україні "…на підтримку ініціативи працівників рибного господарства, а також професійних спілок…" згідно з указом президента України "Про День рибалки" від 22 червня 1995 року № 464/95.
Метою Дня рибалки є привернення уваги суспільства до робітників рибного господарства, подяка цим працівникам за їхню старанну діяльність, а також підвищення зацікавленості до професійних рибацьких спілок.
До свята риболови організовують різні змагання між собою та весело проводять час у колі прихильників рибальства.
Церковне свято
14 липня – Отців шести соборів; святого апостола Акили.
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