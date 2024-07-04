4 липня: яке сьогодні релігійне свято, кого привітати з іменинами та чому цей день важливий для працівників поліції

Історія свята

Свято було встановлено в Україні, "враховуючи значення та роль Національної поліції України у виконанні завдань з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтриманні публічної безпеки й порядку", згідно з Указом президента України "Про День Національної поліції України" від 9 грудня 2015 р. № 693/2015, та відзначалося спочатку 4 серпня — у день підписання президентом Закону України "Про Національну поліцію".

Раніше професійні свята встановлювалися виходячи з дня прийняття того чи іншого закону.

Указом президента України від 4 квітня 2018 року №97 внесено зміну, якою встановлено, що День Національної поліції України відзначається щорічно 4 липня — на честь події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські принесли присягу на Софійській площі у Києві.

Про Національну поліцію України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через міністра внутрішніх справ згідно з законом.

Призначенням поліції є захист життя, здоров'я, прав і свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства; протидія злочинності, охорона громадського порядку, власності і забезпечення громадської безпеки. В межах своєї компетенції керівництво діяльністю поліції здійснюють президент України безпосередньо або через міністра внутрішніх справ, керівники територіальних органів Міністерства внутрішніх справ і керівники підрозділів поліції.

Завдання Національної поліції України

Завданнями Національної поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

забезпечення громадської безпеки та публічного порядку

охорони та захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності

надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги

Церковне свято 4 липня

4 липня православна церква відзначає Свято обрітення мощей преподобного Максима Грека.

Преподобний Максим Грек (1475-1556), уроджений Михайло Триволіс, був сином багатого грецького сановника в місті Арте (Албанія), здобув блискучу освіту. В юності багато подорожував і вивчав мови та науки в європейських країнах, побував у Парижі, Флоренції, Венеції. Після повернення на батьківщину прибув на Афон і прийняв чернецтво у Ватопедській обителі.

Максим Грек вважається покровителем перекладачів, учнів і студентів. Щорічне вшанування мощей є проявом християнської любові церкви до мученика, який за життя за свою прямоту був несправедливо засуджений і звинувачений у єресі.

Іменини 4 липня: