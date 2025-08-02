Трамп допускає переговори з Путіним до завершення дедлайну щодо врегулювання війни в Україні
Президент США Дональд Трамп не виключив проведення переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним у межах 10 днів до завершення "дедлайну" з врегулювання війни в Україні
Про це Трамп заявив в інтерв'ю журналістам, передає The White House.
На запитання журналіста, чи планує глава держави провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до завершення "дедлайну" в 10 днів, Трамп відповів: "Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей".
- 14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Натомість заступник голови ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав заяву Трампа про 50-денний термін для Росії "декоративним ультиматумом".
- 29 липня президент Сполучених Штатів заявив, що скоротив російському диктатору Володимиру Путіну термін на припинення вогню в Україні до 10 днів.
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