Трамп допускає переговори з Путіним до завершення дедлайну щодо врегулювання війни в Україні

Про це Трамп заявив в інтерв'ю журналістам, передає The White House.

На запитання журналіста, чи планує глава держави провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до завершення "дедлайну" в 10 днів, Трамп відповів: "Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей".