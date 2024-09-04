Держдеп США прокоментував візит Путіна до Монголії попри ордер МКС на його арешт

Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, коментуючи візит очільника Кремля Володимира Путіна до Монголії попри ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на його арешт, передає Радіо Свобода.

"Ми не вважаємо, що інші країни мають надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України. Ми очікуємо, що Монголія дотримуватиметься своїх зобов’язань та надалі підтримуватиме принципи Статуту ООН, в тому числі щодо суверенітету й територіальної цілісності", – сказав Міллер.

Штати наполягають на дотриманні цих принципів в усьому світі, додав він.

Водночас Міллер висловив розуміння, в якому становищі опинилася сама Монголія – "набагато менша країна, розташована між двома великими сусідами", Росією й Китаєм. У цьому контексті представник Держдепу запевнив, що "Сполучені Штати продовжать підтримувати Монголію. Однак, за його словами, важливо, аби ця країна дотримувалася міжнародних зобов’язань".

"І важливо, щоби в той час, як вони спілкуються з Росією, вони чітко підкреслювали свою підтримку територіальній цілісності й суверенітету України", – зауважив представник Держдепартаменту США.

Що відомо про візит Путіна до Монголії

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.

Крім цього, правозахисна організація Human Rights Watch закликала Монголію заарештувати Володимира Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін у понеділок, 2 вересня, прилетів із візитом до Монголії на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.