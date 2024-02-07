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Війна з Росією: хроніка
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Допомога США залишається "життєво необхідною", щоб Україна могла розбудувати свою оборонно-промислову базу, - ISW

7 лютого, 2024 середа
07:06
Війна з Росією Снаряди 155-мм

Підтримка від Сполучених Штатів для України залишається життєво необхідною, щоб допомогти розбудувати власну оборонно-промислову базу

Про це пише Інститут вивчення війни.

Аналітики припускають, що США не потрібно буде надсилати великі пакети допомоги, якщо Україна успішно вироблятиме власну зброю всередині країни. Штати мають підтримувати Україну ще впродовж кількох років, доки країна формує власної оборонно-промислової бази.

"Таким чином, військова допомога США та партнерів Україні в найближчій перспективі продовжує мати вирішальне значення, оскільки США залишаються основним джерелом достатньо великої кількості необхідного військового обладнання, такого як танки M1 Abrams, бронетранспортери, передові системи протиповітряної оборони, такі як Patriots, і ударні системи дальнього радіуса дії. Тобто обладнання, яке в попередніх пакетах допомоги США було пріоритетним", - пишуть аналітики.

  • 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.
  • 1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.
  • 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.
  • 4 лютого на третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.
  • 5 лютого адміністрація президента США Джо Байдена заявила про його плани накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки Білий дім вважає його неповним.
  • Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.
  • 6 лютого республіканці Палати представників Конгресу США не підтримали законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні.

Теги:
Світ
Україна
ЗСУ
США
підтримка України
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