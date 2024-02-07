Допомога США залишається "життєво необхідною", щоб Україна могла розбудувати свою оборонно-промислову базу, - ISW
Підтримка від Сполучених Штатів для України залишається життєво необхідною, щоб допомогти розбудувати власну оборонно-промислову базу
Про це пише Інститут вивчення війни.
Аналітики припускають, що США не потрібно буде надсилати великі пакети допомоги, якщо Україна успішно вироблятиме власну зброю всередині країни. Штати мають підтримувати Україну ще впродовж кількох років, доки країна формує власної оборонно-промислової бази.
"Таким чином, військова допомога США та партнерів Україні в найближчій перспективі продовжує мати вирішальне значення, оскільки США залишаються основним джерелом достатньо великої кількості необхідного військового обладнання, такого як танки M1 Abrams, бронетранспортери, передові системи протиповітряної оборони, такі як Patriots, і ударні системи дальнього радіуса дії. Тобто обладнання, яке в попередніх пакетах допомоги США було пріоритетним", - пишуть аналітики.
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