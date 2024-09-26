Не здетонувала при падінні: в Сумах виявили ворожу керовану авіаційну бомбу
Вранці 26 вересня у Сумах виявили ворожу керовану авіаційну бомбу ФАБ - 500, яка не здетонувала при падінні
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що керовану авіабомбу окупантів виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка. На місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби.
"Рух автотранспорту та пішоходів по мосту в напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий", - йшлося у повідомленні.
Станом на 08:03 в Сумській ОВА повідомили, що завдяки оперативній роботі вибухотехніків ДСНС та поліції, загрозу вибуху російської авіамомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано.
Також було відновлено рух мостом Івана Харитоненка.
- Увечері середи, 25 вересня, Росія вкотре атакувала територію України групами безпілотників. Протягом ночі вибухи лунали в Києві та на заході Україні. Також окупанти атакували Запоріжжя.
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