Не здетонувала при падінні: в Сумах виявили ворожу керовану авіаційну бомбу

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що керовану авіабомбу окупантів виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка. На місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби.

"Рух автотранспорту та пішоходів по мосту в напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий", - йшлося у повідомленні.

Станом на 08:03 в Сумській ОВА повідомили, що завдяки оперативній роботі вибухотехніків ДСНС та поліції, загрозу вибуху російської авіамомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано.

Також було відновлено рух мостом Івана Харитоненка.