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Не здетонувала при падінні: в Сумах виявили ворожу керовану авіаційну бомбу

Катерина Ганжа
26 вересня, 2024 четвер
08:10
Війна з Росією ФАБ-500ШН

Вранці 26 вересня у Сумах виявили ворожу керовану авіаційну бомбу ФАБ - 500, яка не здетонувала при падінні

Зміст

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що керовану авіабомбу окупантів виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка. На місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби.

"Рух автотранспорту та пішоходів по мосту в напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий", - йшлося у повідомленні.

Станом на 08:03 в Сумській ОВА повідомили, що завдяки оперативній роботі вибухотехніків ДСНС та поліції, загрозу вибуху російської авіамомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано.

Також було відновлено рух мостом Івана Харитоненка.

  • Увечері середи, 25 вересня, Росія вкотре атакувала територію України групами безпілотників. Протягом ночі вибухи лунали в Києві та на заході Україні. Також окупанти атакували Запоріжжя.
Теги:
Суми
Сумщина
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