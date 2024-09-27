Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, під завалами можуть бути люди

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", - написав він.

О 09:19 міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про ворожу ракетну атаку на місто.

Вже о 09:37 він додав, що є ризики повторних ударів балістикою.