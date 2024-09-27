Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, під завалами можуть бути люди
Російські окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, під завалами можуть перебувати люди
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", - написав він.
О 09:19 міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про ворожу ракетну атаку на місто.
Вже о 09:37 він додав, що є ризики повторних ударів балістикою.
- Російські окупанти запустили ударні безпілотники по Ізмаїлу, що на Одещині. Є загиблі та поранені.
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