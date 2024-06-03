По всій Україні 4 червня діятимуть графіки відключень, - Укренерго
У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби, тому у всіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що завтра обсяг дефіциту електроенергії буде вищим, ніж сьогодні. Причина - зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту.
Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00
При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.
- Теплова генерація України втратила близько 85% своїх потужностей, водночас терміни їхнього відновлення ще не визначені.
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