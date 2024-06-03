По всій Україні 4 червня діятимуть графіки відключень, - Укренерго

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що завтра обсяг дефіциту електроенергії буде вищим, ніж сьогодні. Причина - зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту.

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00

При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.