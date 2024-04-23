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"Прокуратура робить усе, щоб дискредитувати власне кримінальне провадження": адвокат Титич про справу Червінського

23 квітня, 2024 вiвторок
16:38
Кримінал Роман Червінський, суд

Адвокат родичів Героїв Небесної сотні, військовослужбовець Віталій Титич заявив, що своїми діями прокуратура створює ознаки, які Європейський суд кваліфікував як використання інструментів кримінального провадження для інших цілей

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що відбувається у справі Червінського не є чимось новим і екстраординарним для нашої правоохоронної системи як для прокурорів, так і для суду на стадії досудового розслідування. Неналежна реакція суспільства призводить до того, що ми маємо зараз. Те, що відбувається у справі Червінського - це звичайна практика прокурорів і суду в справах, які мають ознаки порушення статті 18 Європейської конвенції. У побуті порушення статті 18 називають політичним переслідуванням. Тобто прокуратура робить усе для того, щоб дискредитувати власне кримінальне провадження", - наголосив Титич.

За словами адвоката, своїми діями прокуратура створює ознаки, які Європейський суд кваліфікував як використання інструментів кримінального провадження для інших цілей.

"Дуже сумнівно виглядає те, що інкримінується пану Червінському. Поведінка дій в процесі на стадії попереднього судового розгляду, який зараз відбувається, - це дикість. Йдеться про недопущення адвокатів, неінформування. Подовження запобіжного заходу відбувається за тих обставин, які Європейський суд неодноразово вказував Україні, як порушення", - додав Титич.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

12 вересня прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги.

7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою. 

20 грудня відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення і порушують усі конституційні права.

3 січня Шевченківський райсуд Києва відмовив колишньому розвіднику Роману Червінському у скарзі на Державне бюро розслідувань. 

7 березня повідомлялося, що Шевченківський суд Києва продовжить розгляд клопотання по справі розвідника Романа Червінського 11 березня.

12 березня Шевченківський районний суд Києва заслухав клопотання адвокатів колишнього розвідника Романа Червінського про відвід судді. Після цього справу розглядала нова суддя - Інна Міхєєва, але вона відмовила в клопотанні захисників ексрозвідника, і справу знову розглядає попередній суддя Андрій Осаулов.

4 квітня під час розгляду питання запобіжного заходу Червінського судді Апеляційного суду заявили про самовідвід.

5 квітня Шевченківський райсуд Києва продовжив на 15 діб тримання під вартою Червінського.


 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Європейський Суд
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