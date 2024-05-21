У Польщі покажуть українську комедію "Смак свободи"

Про це Держкіно повідомило у Facebook.

31 травня у Польщі розпочнеться серія показів української кулінарної комедії "Смак свободи" режисера Олександра Березаня про високу українську кухню. Фільм знятий за мотивами творчості Ольги Франко. Її кулінарна книга "Перша українська загальнопрактична кухня" була натхненням для творців стрічки.

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"Смак свободи" розкриває історію головної героїні Варі, роль якої виконала акторка і блогерка Ірина Кудашова. Варя понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти, усі двері зрештою відчиняються.

Фільм у Польщі транслюватися українською мовою з польськими субтитрами.

Кулінарна комедія "Смак свободи" вийшла в прокат 7 березня. За перший тиждень стрічка про високу українську кухню зібрала понад 1,6 мільйона гривень, а за три - 2,5 млн грн.

Український письменник Юрій Винничук розкритикував імʼя головної героїні фільму.