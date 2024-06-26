Україна - Бельгія: Ребров обрав склад на вирішальний матч Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра Україна - Бельгія відбудеться 26 червня у Штутгарті та розпочнеться о 19:00. Наживо її покажуть Megogo та регіональні телеканали "Суспільного" у мережі T2. Еспресо проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Букмекери вважають фаворитами матчу бельгійців. На їхню перемогу пропонують коефіцієнт 1,67, на нічию дають 4,05, виграш українців - 5,40.

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У вівторок, 25 червня, повідомлялось, що Віктор Циганков і Михайло Мудрик пропустили передматчеве тренування. Основні вінгери збірної України не зіграють з бельгійцями, інформацію у коментарі для УЄФА підтвердив і Сергій Ребров.

Стартові склади на матч Україна - Бельгія

Україна: Трубін - Миколенко, Матвієнко, Сваток, Забарний, Тимчик - Бражко, Судаков, Шапаренко - Довбик, Яремчук.

Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Бондар, Ванат, Михайличенко.

Бельгія: Кастельс, Кастань, Теат, Фас, Вертонген, Тілманс, Онана, Де Брюйне, Троссар, Доку, Лукаку.





Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Перед вирішальним туром вперше в історії ЧЄ по 3 очки мають одразу чотири команди з групи. Бельгія, після несподіваної стартової поразки від словаків - 0:1, переграла румунів - 2:0. Після двох турів турнірну таблицю, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів (3:2), очолює Румунія. Бельгія йде другою (2:1), Словаччина - третьою (2:2), Україна - четвертою (2:4).

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.