Україна - Бельгія: Ребров обрав склад на вирішальний матч Євро-2024
У середу, 26 червня, збірна України зіграє проти Бельгії у 3-му турі групового раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра Україна - Бельгія відбудеться 26 червня у Штутгарті та розпочнеться о 19:00. Наживо її покажуть Megogo та регіональні телеканали "Суспільного" у мережі T2. Еспресо проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
Букмекери вважають фаворитами матчу бельгійців. На їхню перемогу пропонують коефіцієнт 1,67, на нічию дають 4,05, виграш українців - 5,40.
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У вівторок, 25 червня, повідомлялось, що Віктор Циганков і Михайло Мудрик пропустили передматчеве тренування. Основні вінгери збірної України не зіграють з бельгійцями, інформацію у коментарі для УЄФА підтвердив і Сергій Ребров.
Стартові склади на матч Україна - Бельгія
Україна: Трубін - Миколенко, Матвієнко, Сваток, Забарний, Тимчик - Бражко, Судаков, Шапаренко - Довбик, Яремчук.
Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Бондар, Ванат, Михайличенко.
Бельгія: Кастельс, Кастань, Теат, Фас, Вертонген, Тілманс, Онана, Де Брюйне, Троссар, Доку, Лукаку.
Як Україна виступає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.
Перед вирішальним туром вперше в історії ЧЄ по 3 очки мають одразу чотири команди з групи. Бельгія, після несподіваної стартової поразки від словаків - 0:1, переграла румунів - 2:0. Після двох турів турнірну таблицю, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів (3:2), очолює Румунія. Бельгія йде другою (2:1), Словаччина - третьою (2:2), Україна - четвертою (2:4).
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
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