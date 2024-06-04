Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Україна отримає новий ЗРК, який за окремими показниками краще, ніж Patriot. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Україна отримає новий ЗРК, який за окремими показниками краще, ніж Patriot. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
4 червня, 2024 вiвторок
21:21
Статті Сергій Згурець

Було оголошено, що Італія передасть нам ще одну батарею чи комплекс під назвою SAMP/T. Це один із найсучасніших зразків ЗРК великої дальності, який більш мобільний та має дальність знищення літаків на 150 км, а балістичних цілей десь на 35 км, що навіть краще, ніж у Patriot

Зміст

Пошук нових можливостей зброї - ЗРК "Оса"

Почну нашу рубрику з теми про пошук нових збройових можливостей, які працюють, тобто воюють, але залишаються непоміченими, а потім несподівано потрапляють у кадр. Збройні сили України, точніше Білоцерківський зенітно-ракетний полк показав відео з зенітно-ракетним комплексом "Оса", який отримав нові ракети. Цей ЗРК зараз активно використовується насамперед для знищення таких ворожих цілей, як крилаті ракети, безпілотники, зокрема "орлани". Це робиться зазвичай за допомогою ще радянських запасів ракет, яких насправді не так і багато.
 

На цьому відео видно, що окрім штатних ракет до ЗРК "Оса", цей комплекс споруджений ракетами ближньої дії "повітря-повітря" Р-73. Це ще один прояв тієї відомої концепції FrankenSAM, коли поєднуються речі, які раніше були несумісними. Тому що ракети Р-73 - ракета ближнього бою для літаків. Проте зараз її прилаштували до ЗРК "Оса", і можна припустити, що тепер з цього комплексу можна збивати повітряні цілі десь на дальності 12 км. Головне, щоб головка самонаведення захопила ворожу ціль. Причому ракета Р-73 може виготовлятися в Україні, тому що і головка самонаведення, і деякі інші речі можуть виготовляти наші підприємства. Думаю, що цей проєкт може бути масштабований

ЗРК для України від партнерів

А зараз ми очікуємо на додачу до ЗРК малої дальності "Оса" й інші ЗРК, однак  вже великої дальності від наших партнерів. Було оголошено, що Італія передасть нам ще одну батарею чи комплекс під назвою SAMP/T. Це один з найсучасніших зразків ЗРК великої дальності. Він пристосований, щоб боротися з літаками та крилатими ракетами, і навіть з балістичними ракетами на кшталт російських "кинджалів".

За окремими показниками цей ЗРК навіть кращий, ніж Patriot, тому що  більш мобільний. Він має дальність знищення літаків на 150 км, а балістичних цілей десь на 35 км, що навіть краще, ніж у Patriot.

Коли ми це отримаємо? Тут цікава річ тому, що італійська преса, зокрема газета La Stampa, написала, що цей комплекс вже переданий. З іншого боку були повідомлення, що цей ЗРК буде переданий достатньо швидко, до 13 червня, тобто до засідання країн G-7. Тож сподіваємось, що посилення нашої ППО відбудеться достатньо швидко.

Ситуація на лінії фронту

На лінії фронту минулої доби, 3 червня, було 137 бойових зіткнень. Позаминулу добу - 60. Це говорить про збільшення динаміки на всій протяжності фронту.

Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ з Харківського напрямку, розповів, що підрозділи бригади зараз застосовуються на декількох напрямках, а це і Харківський, і Купʼянський, і Лиманський. Тобто левову частку задач бригада виконує на всіх трьох напрямках, кожен з них дуже важливий, і бригада викладається на 100 %. Наразі аеророзвідка бригади збирає на FPV- дрони й Mavic, які використовуються для корегування ворожої артилерії, щоб противник під час штурмових дій не міг наблизитися до наших підрозділів та оборонних позицій. А FPV- дрони можуть компенсувати брак боєприпасів і ефективно знищувати бліндажі та техніку окупантів. FPV-дрони та Mavic допомагають у знищенні ворожих сил та засобів ще на підході до наших позицій.

Офіцер зауважив, що на Лиманському напрямку противник проводив штурмові дії за підтримкою танків, БМП та іншої броньованої техніки. На Харківському напрямку, де також діють підрозділи бригади "Рубіж", ворог не використовує бронетехніку, а задіює велику кількість своєї піхоти. На Куп'янському напрямку загарбник намагається раптово діяти, тому застосовував баггі. Наприклад, росіяни відправляли один баггі з відділенням піхоти, якщо вони мають успіх, то відправляють ще два баггі з піхотою і продовжують штурмувати далі. А якщо успіху не мають, ворожа піхота з баггі знищується, то окупанти припиняють проводити штурмові дії.

карта Вовчанськ 4.06.24

Литвин додав, що у противника армія дуже досвідчена. Командири рівня бригад – досвідчені, у них бойові дії за плечима. Вони воювали як на окупованих територіях нашої країни, так і у Сирії, також багато їхніх військовослужбовців брали участь у бойових діях у Чечні, Грузії та інших країнах. Тобто це досвідчені командири, які можуть досить хитро використовувати свої засоби, як техніку, так і живу силу. Однак є показник, який визначає низький морально-психологічний стан військ РФ на Харківському напрямку. Бо, коли були перетинання наших військ з підрозділами "Ахмат", то ахматівці стояли позаду основних російських підрозділів та контролювали їх, щоб не тікали. Крім того, є багато відео з допитом полонених військовослужбовців армії РФ, на яких вони також наголошували про низький морально-психологічний стан російських військ на Харківщині.

Командир відділення розвідки бригади "Рубіж" зазначив, що розвідники проводять розвідувальні заходи, обходять взводні опорні пункти противника, здійснюють штурмові дії, іноді виконують завдання щодо тримання взводних опорних пунктів на більш гарячих напрямках тих чи інших рубежів оборони. Перед кожною операцією відпрацьовується відразу декілька планів, тобто певні операційні дії, які у тих чи інших умовах мають бути виконані. Плануючи операцію, проводиться розвідка, вивчається морально-психологічний стан противника, ворожі позиції та вогневі точки, основні місця артилерії загарбників. Якщо відбувається ефективна розвідка, потім професійне планування задачі, то все завжди йде за планом.

Герой України підкреслив, для розвідника найголовніше – інтелект, не зважаючи на вік та стать. Головне, щоб задачі виконувалися ефективно зі збереженням життя та здоров'я військовослужбовців. Непідготовлений особовий склад – некорисний для командира, тому всі мобілізовані відразу відправляються на базову військову підготовку. Підготовлені бійці набагато ефективніше виконують завдання, вони повертаються з боїв живі, відповідно, ми не втрачаємо своїх громадян і надалі не треба призивати нових. Рекрутинг до бригади відбувається, спектр посад дуже великий, починаючи від піхотинця, штурмовика, артилериста. Багато треба людей з технічною освітою, бо це і засоби розвідки, і засоби ураження. Зараз все ведення війни концентрується на технічних засобах, щоб ми могли вберегти найбільше життів свого особового складу та ефективно знищувати ворога.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Італія
зброя
Сергій Згурець
Технології
ППО
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
безпілотник
Харківщина
Військові новини
зброя для України
Колонка Згурця
Читайте також:
повітряна тривога
4 червня, 2024 вiвторок
РФ запускала на територію України безпілотники вночі 4 червня
мобілізація
3 червня, 2024 понедiлок
Держава має відповісти, де чоловік потрібніший - на оборонному підприємстві, з автоматом на фронті чи у Glovo, Favbet і цирку, - нардеп Гончаренко
Глен Грант
2 червня, 2024 неділя
Щось обов'язково станеться: полковник Грант про розвиток подій на лінії фронту найближчими місяцями
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.29
    Купівля 40.29
    Продаж 40.9
  • EUR
    Купівля 43.79
    Продаж 44.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
4 червня
21:55
хакери
Працівників державного й оборонного секторів України атакують хакери
21:30
Сергій Лавров
"На Слов'янському напрямку частина населених пунктів скоро відійде до РФ": російські фейки та маніпуляції за 4 червня
21:28
Окупанти, кримінал, росіяни
Військові РФ створили фільтраційні табори у тимчасово окупованій частині Вовчанська, - Синєгубов
21:11
електроенергія
Підвищення цін на електроенергію принесе додаткові 50 млрд грн Енергоатому й Укргідроенерго, - ЗМІ
21:09
КМДА
ДБР провело обшуки у заступника голови КМДА Усова
21:02
Крим
Росіяни готуються до ударів України по Кримському мосту, - "Атеш"
20:39
Володимир Зеленський
Тривають тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік, - Зеленський
20:38
Ісландія
Ісландія додатково надасть €667 тис. фонду підтримки енергетики України
20:25
Джо Байден
Байден видав новий указ стосовно мігрантів з Мексики
20:20
Що втратила Україна
Під час повномасштабної війни РФ зруйнувала чи пошкодила 210 тис. українських будівель, - NYT
20:11
Максим Жорін
Сильно сумніваюсь, що НАТО врятує нас від Росії, - Жорін
19:55
Одеса, трамвай
В Одесі через проблеми з електроенергією скоротили кількість громадського транспорту
19:47
Київ
У Києві та області пройдуть військові навчання. ЗСУ звернулись до місцевих
19:43
Канада
Канада запровадила санкції проти політиків часів Януковича, у списку - Азаров, Пшонка й Табачник
19:24
Джо Байден
Байден допускає використання американської військової сили, якщо Китай вторгнеться на Тайвань
19:20
Володимир Зеленський
Зеленський провів Ставку: доповідали три голови ОВА
19:16
"Міс Всесвіт Україна 2020" Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України з бодибілдингу
18:57
Володимир Зеленський, Харків
Саміт миру може стати основою для майбутніх переговорів між Україною та РФ, - Bloomberg
18:48
Швейцарія
Парламент Швейцарії проголосував проти визнання Палестини незалежною державою
18:41
Новак Джокович
Джокович знявся з Ролан Гаррос і втратить статус першої ракетки світу
18:39
За книгою Салмана Рушді про замах на вбивство знімуть документальний фільм
18:26
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго прогнозує відключення світла в усіх областях впродовж доби 5 червня
18:26
Руйнування внаслідок падіння БПЛА 
Компенсація за знищене майно на ТОТ: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні
18:07
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 64 боєзіткнення, на Покровському напрямку тривають 17 боїв
18:03
російські військові
"Зруйнуємо російську армію зсередини": агенти "Атеш" проникли на службу в зс РФ
17:50
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Довбик втратив можливість перейти в "Барселону"
17:41
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:41
Ексклюзив
Patriot
Треба тиснути: польський експерт Сієрант про закриття Польщею неба над заходом України
17:39
Ціни на пальне АЗС
Рада підтримала у першому читанні підвищення акцизів на пальне до мінімального рівня ЄС
17:25
Джо Байден
Байден заявив, що Україні не обов'язково вступати до НАТО для досягнення миру
17:16
Парламент Грузії
Правляча партія Грузії підготувала пакет законопроєктів, які обмежують права ЛГБТ
16:55
Ексклюзив
Вовчанськ, Харківська область
Бої точаться в міській забудові: речник ОТУВ "Харків" про ситуацію у Вовчанську
16:55
Володимир Зеленський
"Зеленський став власником одного з найбільших казино Європи": роспропаганда вигадала новий фейк
16:55
Партнерський матеріал
Мобілізація в Україні: адвокатка пояснила, що робити, якщо вас затримали представники ТЦК
16:54
Оновлено
У 5 областях діють аварійні відключення світла, у Києві повернулись до графіків
16:44
НАТО
НАТО готує сухопутні коридори для швидкого перекидання військ США на випадок війни в Європі, - The Telegraph
16:40
СБУ заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури у мережі церковних лавок УПЦ МП
16:36
Росіяни на ТОТ Запоріжжя проведуть пропагандистський молодіжний форум
Росіяни на ТОТ Запоріжжя проведуть пропагандистський молодіжний форум
16:28
Зірка фільму "Будинок "Слово" Дмитро Олійник зізнався, чи планує йти у військо
16:21
Двох росіян засудили до 20 років за жорстоке вбивство жінки, яке спільно розкрили правоохоронці України та Латвії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV