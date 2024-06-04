Україна отримає новий ЗРК, який за окремими показниками краще, ніж Patriot. Колонка Сергія Згурця

Пошук нових можливостей зброї - ЗРК "Оса"

Почну нашу рубрику з теми про пошук нових збройових можливостей, які працюють, тобто воюють, але залишаються непоміченими, а потім несподівано потрапляють у кадр. Збройні сили України, точніше Білоцерківський зенітно-ракетний полк показав відео з зенітно-ракетним комплексом "Оса", який отримав нові ракети. Цей ЗРК зараз активно використовується насамперед для знищення таких ворожих цілей, як крилаті ракети, безпілотники, зокрема "орлани". Це робиться зазвичай за допомогою ще радянських запасів ракет, яких насправді не так і багато.



На цьому відео видно, що окрім штатних ракет до ЗРК "Оса", цей комплекс споруджений ракетами ближньої дії "повітря-повітря" Р-73. Це ще один прояв тієї відомої концепції FrankenSAM, коли поєднуються речі, які раніше були несумісними. Тому що ракети Р-73 - ракета ближнього бою для літаків. Проте зараз її прилаштували до ЗРК "Оса", і можна припустити, що тепер з цього комплексу можна збивати повітряні цілі десь на дальності 12 км. Головне, щоб головка самонаведення захопила ворожу ціль. Причому ракета Р-73 може виготовлятися в Україні, тому що і головка самонаведення, і деякі інші речі можуть виготовляти наші підприємства. Думаю, що цей проєкт може бути масштабований

ЗРК для України від партнерів

А зараз ми очікуємо на додачу до ЗРК малої дальності "Оса" й інші ЗРК, однак вже великої дальності від наших партнерів. Було оголошено, що Італія передасть нам ще одну батарею чи комплекс під назвою SAMP/T. Це один з найсучасніших зразків ЗРК великої дальності. Він пристосований, щоб боротися з літаками та крилатими ракетами, і навіть з балістичними ракетами на кшталт російських "кинджалів".

За окремими показниками цей ЗРК навіть кращий, ніж Patriot, тому що більш мобільний. Він має дальність знищення літаків на 150 км, а балістичних цілей десь на 35 км, що навіть краще, ніж у Patriot.

Коли ми це отримаємо? Тут цікава річ тому, що італійська преса, зокрема газета La Stampa, написала, що цей комплекс вже переданий. З іншого боку були повідомлення, що цей ЗРК буде переданий достатньо швидко, до 13 червня, тобто до засідання країн G-7. Тож сподіваємось, що посилення нашої ППО відбудеться достатньо швидко.

Ситуація на лінії фронту

На лінії фронту минулої доби, 3 червня, було 137 бойових зіткнень. Позаминулу добу - 60. Це говорить про збільшення динаміки на всій протяжності фронту.

Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ з Харківського напрямку, розповів, що підрозділи бригади зараз застосовуються на декількох напрямках, а це і Харківський, і Купʼянський, і Лиманський. Тобто левову частку задач бригада виконує на всіх трьох напрямках, кожен з них дуже важливий, і бригада викладається на 100 %. Наразі аеророзвідка бригади збирає на FPV- дрони й Mavic, які використовуються для корегування ворожої артилерії, щоб противник під час штурмових дій не міг наблизитися до наших підрозділів та оборонних позицій. А FPV- дрони можуть компенсувати брак боєприпасів і ефективно знищувати бліндажі та техніку окупантів. FPV-дрони та Mavic допомагають у знищенні ворожих сил та засобів ще на підході до наших позицій.

Офіцер зауважив, що на Лиманському напрямку противник проводив штурмові дії за підтримкою танків, БМП та іншої броньованої техніки. На Харківському напрямку, де також діють підрозділи бригади "Рубіж", ворог не використовує бронетехніку, а задіює велику кількість своєї піхоти. На Куп'янському напрямку загарбник намагається раптово діяти, тому застосовував баггі. Наприклад, росіяни відправляли один баггі з відділенням піхоти, якщо вони мають успіх, то відправляють ще два баггі з піхотою і продовжують штурмувати далі. А якщо успіху не мають, ворожа піхота з баггі знищується, то окупанти припиняють проводити штурмові дії.







Литвин додав, що у противника армія дуже досвідчена. Командири рівня бригад – досвідчені, у них бойові дії за плечима. Вони воювали як на окупованих територіях нашої країни, так і у Сирії, також багато їхніх військовослужбовців брали участь у бойових діях у Чечні, Грузії та інших країнах. Тобто це досвідчені командири, які можуть досить хитро використовувати свої засоби, як техніку, так і живу силу. Однак є показник, який визначає низький морально-психологічний стан військ РФ на Харківському напрямку. Бо, коли були перетинання наших військ з підрозділами "Ахмат", то ахматівці стояли позаду основних російських підрозділів та контролювали їх, щоб не тікали. Крім того, є багато відео з допитом полонених військовослужбовців армії РФ, на яких вони також наголошували про низький морально-психологічний стан російських військ на Харківщині.

Командир відділення розвідки бригади "Рубіж" зазначив, що розвідники проводять розвідувальні заходи, обходять взводні опорні пункти противника, здійснюють штурмові дії, іноді виконують завдання щодо тримання взводних опорних пунктів на більш гарячих напрямках тих чи інших рубежів оборони. Перед кожною операцією відпрацьовується відразу декілька планів, тобто певні операційні дії, які у тих чи інших умовах мають бути виконані. Плануючи операцію, проводиться розвідка, вивчається морально-психологічний стан противника, ворожі позиції та вогневі точки, основні місця артилерії загарбників. Якщо відбувається ефективна розвідка, потім професійне планування задачі, то все завжди йде за планом.

Герой України підкреслив, для розвідника найголовніше – інтелект, не зважаючи на вік та стать. Головне, щоб задачі виконувалися ефективно зі збереженням життя та здоров'я військовослужбовців. Непідготовлений особовий склад – некорисний для командира, тому всі мобілізовані відразу відправляються на базову військову підготовку. Підготовлені бійці набагато ефективніше виконують завдання, вони повертаються з боїв живі, відповідно, ми не втрачаємо своїх громадян і надалі не треба призивати нових. Рекрутинг до бригади відбувається, спектр посад дуже великий, починаючи від піхотинця, штурмовика, артилериста. Багато треба людей з технічною освітою, бо це і засоби розвідки, і засоби ураження. Зараз все ведення війни концентрується на технічних засобах, щоб ми могли вберегти найбільше життів свого особового складу та ефективно знищувати ворога.