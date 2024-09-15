Зеленський після чергового удару по Харкову: треба нищити російську військову авіацію там, де вона базується
Аби протистояти військовій агресії Росії, потрібно нищити російську військову авіацію там, де вона базується. Для цього Україні потрібен дозвіл на далекобійні удари
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю, 15 вересня 2024 року.
Він зазначив, що лише під час останнього удару по Харківщині, окупанти застосували чотири авіабомби. Одна із них поцілила у будинок в Харкові, інші три – по селах в Харківській області.
Президент додав, що сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині та Донеччині.
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"І протиставити цьому терору можна лише системне рішення, і це рішення щодо далекобійності. Щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидне, логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, – все це доводить, що далекобійність має бути – і має бути достатньою", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Україна очікує відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.
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