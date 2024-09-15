Зеленський після чергового удару по Харкову: треба нищити російську військову авіацію там, де вона базується

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю, 15 вересня 2024 року.

Він зазначив, що лише під час останнього удару по Харківщині, окупанти застосували чотири авіабомби. Одна із них поцілила у будинок в Харкові, інші три – по селах в Харківській області.

Президент додав, що сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині та Донеччині.

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"І протиставити цьому терору можна лише системне рішення, і це рішення щодо далекобійності. Щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидне, логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, – все це доводить, що далекобійність має бути – і має бути достатньою", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна очікує відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

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