Світлину з укриття Фолькер Тюрк опублікував у твіттері.

"Зустріч із правозахисниками в підземному укритті в Києві під час ракетного удару та сирени авіації. Неможливо повірити, що це відбувається майже щодня в Україні. Це не повинно стати новою нормою", - написав він.

Верховний комісар ООН Фолькер Тюрк у неділю, 4 грудня, прибув із чотириденним офіційним візитом в Україну на запрошення уряду. Свій візит він розпочав з відвідин Ірпеня та Бучі.

"Наразі я перебуваю в Україні на знак солідарності з жертвами цієї жахливої війни, розпочатої внаслідок вторгнення Російської Федерації 24 лютого. Я тут, щоби висловити солідарність, особливо в ці важкі зимові місяці", – сказав Фолькер Тюрк.

Він наголосив, що зима для багатьох українців пов'язана з великими труднощами, зазначивши, що багато жителів країни мерзнуть і часто залишаються без освітлення.

У програмі поїздки Верховного комісара – зустрічі з урядовцями та представниками громадянського суспільства, а також із жертвами злочинів та родичами зниклих безвісти або взятих у полон цивільних осіб і військовополонених. Верховний комісар побуває не лише в Києві та на Київщині, а також у Харкові, Ізюмі й Ужгороді. На 7 грудня заплановано пресконференцію, присвячену підсумкам офіційного візиту.

ООН розслідує, чи є обстріли Росією української інфраструктури воєнним злочином

У понеділок, 5 грудня, російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет: ППО збила понад 60 з них. В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. За добу внаслідок російських обстрілів загинуло 4 людей

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