"Неймовірно, що це відбувається майже щодня": Верховний комісар ООН з прав людини мусив піти в укриття під час повітряної тривоги в Києві
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який перебуває з візитом в Україні, мусив спускатися в підземне укриття в Києві під час масштабної повітряної тривоги 5 грудня
Світлину з укриття Фолькер Тюрк опублікував у твіттері.
"Зустріч із правозахисниками в підземному укритті в Києві під час ракетного удару та сирени авіації. Неможливо повірити, що це відбувається майже щодня в Україні. Це не повинно стати новою нормою", - написав він.
Верховний комісар ООН Фолькер Тюрк у неділю, 4 грудня, прибув із чотириденним офіційним візитом в Україну на запрошення уряду. Свій візит він розпочав з відвідин Ірпеня та Бучі.
"Наразі я перебуваю в Україні на знак солідарності з жертвами цієї жахливої війни, розпочатої внаслідок вторгнення Російської Федерації 24 лютого. Я тут, щоби висловити солідарність, особливо в ці важкі зимові місяці", – сказав Фолькер Тюрк.
Він наголосив, що зима для багатьох українців пов'язана з великими труднощами, зазначивши, що багато жителів країни мерзнуть і часто залишаються без освітлення.
У програмі поїздки Верховного комісара – зустрічі з урядовцями та представниками громадянського суспільства, а також із жертвами злочинів та родичами зниклих безвісти або взятих у полон цивільних осіб і військовополонених. Верховний комісар побуває не лише в Києві та на Київщині, а також у Харкові, Ізюмі й Ужгороді. На 7 грудня заплановано пресконференцію, присвячену підсумкам офіційного візиту.
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- У понеділок, 5 грудня, російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет: ППО збила понад 60 з них. В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. За добу внаслідок російських обстрілів загинуло 4 людей
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