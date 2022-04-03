Нездатність Росії виявити та знищити системи українського ППО підірвали здатність її сухопутних військ до наступу, - розвідка Британії

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.



"Нездатність Росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, у свою чергу, суттєво вплинуло на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів", – йдеться у звіті британські розвідники.



Міноборони Великої Британії наголошує, що попри російські літаки вразливі для систем ППО малої та середньої дальності.



"За останній тиждень спостерігалася концентрація активності російської авіації у напрямку південного сходу України, ймовірно, через те, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі", – сказано в звіті британської розвідки.

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