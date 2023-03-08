NFT-коти: UACatsDivision зібрали $250 тис. на морський дрон для ЗСУ

Про це інформує пресслужба UNITED24.

"Менш ніж за два тижні розпродали чверть колекції - 2500 NFT-котів", - пише пресслужба.

Завдяки цьому вдалося зібрати 250 тисяч доларів на морський дрон для українських захисників.

Загалом проєкт UACatsDivision за підтримки криптомедіа Incrypted випустив для UNITED24 колекцію з 10 тисяч унікальних NFT-картинок бойових котів. Продаж стартував 22 лютого.

Повідомляється, що протягом перших 10 хвилин було зібрано 2 мільйони гривень, а протягом першої доби вже 7 млн грн.

Найбільшою одноразовою купівлею було 99 котів.

Аби допомогти ЗСУ та отримати свого NFT-кота необхідно створити його на сайті й обрати з іншими учасниками ім’я для військово-морського безпілотника, який буде куплений за зібрані гроші. Далі сплатити - можна як в криптовалюті, так і використовуючи класичні банківські картки.

Забрати свого кота.

Довідка. NFT (non-fungible token) – це цифровий сертифікат про право володіння будь-яким об’єктом, наприклад, зображенням, музикою, звуковою доріжкою, відео, 3D-анімацією чи текстом. І якщо всі ці форми можна скопіювати, то з NFT це зробити неможливо. У розподіленому реєстрі він існує в єдиному екземплярі, що і є головною особливістю цієї технології.