Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології NFT-коти: UACatsDivision зібрали $250 тис. на морський дрон для ЗСУ

NFT-коти: UACatsDivision зібрали $250 тис. на морський дрон для ЗСУ

8 березня, 2023 середа
14:38
Технології

Завдяки реалізації NFT-колекції бойових котів UACatsDivision зібрали 250 тисяч доларів на морський дрон для Збройних Сил України

Про це інформує пресслужба UNITED24.

"Менш ніж за два тижні розпродали чверть колекції - 2500 NFT-котів", - пише пресслужба.

Завдяки цьому вдалося зібрати 250 тисяч доларів на морський дрон для українських захисників.

Загалом проєкт UACatsDivision за підтримки криптомедіа Incrypted випустив для UNITED24 колекцію з 10 тисяч унікальних NFT-картинок бойових котів. Продаж стартував 22 лютого.

Повідомляється, що протягом перших 10 хвилин було зібрано 2 мільйони гривень, а протягом першої доби вже 7 млн грн.

Найбільшою одноразовою купівлею було 99 котів.

Аби допомогти ЗСУ та отримати свого NFT-кота необхідно створити його на сайті й обрати з іншими учасниками ім’я для військово-морського безпілотника, який буде куплений за зібрані гроші. Далі сплатити - можна як в криптовалюті, так і використовуючи класичні банківські картки.

Забрати свого кота.

Довідка. NFT (non-fungible token) – це цифровий сертифікат про право володіння будь-яким об’єктом, наприклад, зображенням, музикою, звуковою доріжкою, відео, 3D-анімацією чи текстом. І якщо всі ці форми можна скопіювати, то з NFT це зробити неможливо. У розподіленому реєстрі він існує в єдиному екземплярі, що і є головною особливістю цієї технології.

  • Перший в Україні NFT-музей війни зібрав $1 млн для ЗСУ.
  • У квітні команда NFT-музею MetaHistory створила спеціальний NFT-експонат на знак подяки Ілону Маску.
  • У травні розробники відеоігор Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt і цифрові художники створили благодійну NFT-колекцію Avatars for Ukraine.
  • Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні META HISTORY оголошує конкурс робіт для митців. Гроші з продажу робіт підуть на відновлення культурної спадщини України, яку зруйнували російські окупанти.  
Новини
Суспільство
ЗСУ
Читайте також:
Верховна Рада
6 березня, 2023 понедiлок
У Раді пропонують залишити 8 березня вихідним, але перейменувати свято згідно з практикою ООН
Петер Сіярто
6 березня, 2023 понедiлок
"Угорщина закликає до капітуляції України": в Офісі Зеленського відреагували на чергову гучну заяву Сіярто
Урсула фон дер Ляєн
7 березня, 2023 вiвторок
США визначилися з пріоритетною кандидатурою нового генсека НАТО, - La Repubblica
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.16
    Купівля 38.16
    Продаж 39.02
  • EUR
    Купівля 40.02
    Продаж 40.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 березня
15:41
Інтерв’ю
Лукашенко та Сі Цзіньпін
Білорусь стане новим хабом для китайської допомоги Росії, - експерт Лян-Чі Еванс Чен
15:29
Протести у Тбілісі
Солідарні з грузинським народом і поділяємо позицію ЄС, - МЗС України про протести в Тбілісі
15:28
Ексклюзив
Танки РФ
Через Маріуполь ворог перекидає танки новітньої модифікації на Вугледарський напрямок, - Андрющенко
15:25
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Зараз найбільш напружені точки на фронті - Лиманський та Куп'янський напрямки, - військовий експерт Снєгирьов
15:16
евакуація
"Розлучати дитину з родиною не будемо": Верещук описала механізм примусової евакуації з Бахмута
15:06
Погода
Температура повітря до +18, пориви вітру, місцями дощитиме: погода на 9 березня від Наталки Діденко
14:54
Нацгвардійці поблизу Бахмута збили російській штурмовик Су-25
14:45
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО припустив імовірність захоплення Бахмута "найближчими днями"
14:41
Протести у Тбілісі
"Майдан приніс в Україну війну", - глава керівної партії Грузії порівняв країни
14:32
шини Continental
Виробник шин Continental покидає Росію
14:26
кіберпідрозділ СБУ
Фахівці СБУ заблокували 26 каналів у телеграмі, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
14:26
розстріляний військовий скріншот
У ГУР заявили, що вже шукають убивць, які розстріляли військовополоненого за слова "Слава Україні"
14:18
Збір на джип для військових
14:09
OPINION
Олег Манчура
Грузія: Революція троянд-2?
14:04
Євген Пригожин
Суд ЄС зняв європейські санкції із матері Євгена Пригожина
14:03
Ворог у спробах захопити деокуповані населені пункти на Луганщині продовжує їх знищувати, - Гайдай
13:59
паспорт рф
Росіяни на окупованих територіях погрожують позбавити соцдопомоги мешканців, які не оформлять паспорти РФ, – ЦНС
13:51
тест на алкоголь
Латвія передала ЗСУ та українським лікарням 8 авто, конфіскованих у п'яних водіїв
13:36
Афганістан
ООН: влада талібів в Афганістані запровадила найбільші репресії у світі проти жінок
13:35
СІЗО
У сімферопольському СІЗО знайшли ще одного викраденого українця, – Кримська правозахисна група
13:23
Ексклюзив
Немає варіантів для наступу росіян на Лиман найближчим часом, - військовий експерт Коваленко
13:22
школа окупант
У Бердянську окупанти ходять по домівках родин, які не віддали дітей до російських шкіл, - ЦНС
13:13
Олексій Резніков
"Це було би компліментом, але це не ми": Резніков заперечив причетність України до вибухів на російських газогонах
13:10
Олег Бахматюк
ВАКС заочно заарештував бізнесмена Бахматюка за хабар ексголові ДФС
13:00
Борис Пісторіус
Україна отримає 21 танк Leopard від Німеччини та Португалії до кінця березня, - міністр оборони ФРН Пісторіус
12:52
Китай
Китай аналізує хід війни в Україні та вивчає, як протидіяти Javelin і збивати супутники Starlink, - Reuters
12:42
Ексклюзив
карта бойових дій 0803
Карта бойових дій за період 2-8 березня. Оборонці Бахмута вибудовують нову лінію захисту в місті 
12:35
СБУ викрила схему приватної компанії, яка намагалась викрасти державного газу на 100 млн грн
12:27
комендантська година
Влада Києва розгляне петицію про скорочення комендантської години в столиці
12:23
Оновлено
Обстріли Донеччини: атаковано будинки,школу й коксохімічний завод
12:21
росія іран
Іран потайки передав Росії 100 млн набоїв та 300 тис. снарядів, - Sky News
12:04
OPINION
Богдан Данилишин
Як забезпечити економічне зростання в умовах війни
12:03
крилата ракта "Калібр"
Росія прибрала всі ракетоносії з Чорного та Азовського морів
11:57
Семен Кривонос, директор НАБУ
G7 привітала Кривоноса із призначенням головою НАБУ: робота установи має бути вільна від політичного втручання
11:51
Окупанти знесли багатоповерхівку в Маріуполі, в підвалі якої було 200 тіл загиблих, — Андрющенко
11:48
Олексій Резніков
Резніков заявив, що Україна потребує в 4 рази більше снарядів, аніж пропонує Європа
11:42
САУ Krab
Південна Корея дозволила Польщі постачати Україні САУ Krab зі своїми деталями, - Reuters
11:39
Ексклюзив
Петро Бурковський
Російська влада переконала людей, що їхня велич - у праві на можливість нищити сусідів, - аналітик Бурковський
11:37
Олександр Петраков
Екстренер національної команди України розкритикував Петракова за виклик гравців з РФ до збірної
10:46
Електроенергія
В енергосистемі зафіксовано профіцит потужності, ситуація зі світлом буде стабільною за відсутності нових атак, – Укренерго
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV