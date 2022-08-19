Ніхто не дозволить запуск "Північного потоку-2", - політолог Давидюк

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Микола Давидюк.

"В теорії така можливість залишається, але ЄС не дозволить цього. Населення, внутрішньопартійна і парламентська опозиція теж. Я б порадив німецьким політикам будувати термінали скрапленого газу, а не намагатися запускати фашистський потік. Можна пояснювати, що ви спонсоруєте фашистський режим будь-чим, але це не скасовує той факт, що ви його фінансуєте", - зазначив він.

Давидюк наголосив, що росіяни уже тероризують газом.

"Він виріс в 10 разів в ціні. РФ давно шантажує і взяла Європу в заручники. Питання "Північного потоку-2" - це питання вводу в експлуатацію. Путіну важливо це зробити, далі він буде це використовувати. Міф про дешевий російський газ завершився, тому що світ платить інфляцією

у 10% через війну. Ось це плата за їхній газ. Є дешева політична путінська корупція. Є частина німецьких, італійських, французьких політиків, яких купили за гроші", - підсумував політолог.

Віцепрезидент німецького Бундестагу, один із керівників Вільної демократичної партії Вольфганг Кубікі заявив у інтерв’ю, що вважає за потрібне ввести в експлуатацію газогін Nord Stream 2, щоб заповнити газосховища ФРН перед зимовим періодом.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики німецьких політиків про запуск газопроводу "Північний потік-2" нагадують йому ситуацію з наркозалежністю.