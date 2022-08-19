"Нагадує наркозалежність": Кулеба відреагував на заклики запустити "Північний потік-2"
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики німецьких політиків про запуск газопроводу "Північний потік-2" нагадують йому ситуацію з наркозалежністю
Про це він написав у власному твіттері, відреагувавши таким чином на свіжу заяву віцеспікера німецького парламенту Вольфганга Кубікі.
"Заклики деяких німецьких політиків запустити "Північний потік-2" ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: "Лише останній раз!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває!" - написав міністр.
Як повідомлялося, Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Він додав: щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, газопровід можна буде знову закрити.
Німеччині у разі повного припинення постачань з РФ буде важко мати достатню кількість природного газу, щоб пережити майбутню зиму, навіть якщо запаси будуть поповнені відповідно до урядових цілей. Газу, у сховищах Німеччини вистачить менше ніж на три місяці.
- 22 липня віцеканцлер Німеччини й міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що запуск "Північного потоку - 2" категорично неможливий."Це було б підняттям білого прапора", - сказав він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.4
Купівля 39.4Продаж 40.17
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе