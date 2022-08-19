"Нагадує наркозалежність": Кулеба відреагував на заклики запустити "Північний потік-2"

Про це він написав у власному твіттері, відреагувавши таким чином на свіжу заяву віцеспікера німецького парламенту Вольфганга Кубікі.

"Заклики деяких німецьких політиків запустити "Північний потік-2" ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: "Лише останній раз!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває!" - написав міністр.

Як повідомлялося, Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Він додав: щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, газопровід можна буде знову закрити.

Німеччині у разі повного припинення постачань з РФ буде важко мати достатню кількість природного газу, щоб пережити майбутню зиму, навіть якщо запаси будуть поповнені відповідно до урядових цілей. Газу, у сховищах Німеччини вистачить менше ніж на три місяці.

22 липня віцеканцлер Німеччини й міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що запуск "Північного потоку - 2" категорично неможливий."Це було б підняттям білого прапора", - сказав він.

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