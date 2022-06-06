"Ніхто нікому нічого не блокує": Зеленський прокоментував виїзд за кордон нардепів, зокрема Порошенка
Президент Володимир Зеленський озвучив свою думку щодо підстав для виїзду нардепів за кордон у час війни
Про це він сказав у розмові з журналістами, передає РБК-Україна.
За словами Зеленського, є лише три підстави для депутатів та чиновників виїжджати за кордон: переговори про санкції, фінанси та зброю.
"Будь-який політик може виїжджати з цих причин, більше не можна, політик виїжджати не може", - сказав президент.
Він додав, приблизно через місяць після 24 лютого окремі чиновники, депутати та представники правоохоронних органів почали виїздити.
"Якщо хтось їде - значить, він дезертир", - наголосив президент.
Зеленський прокоментував виїзд в Європу нардепа Петра Порошенка
"Ніхто нікому нічого не блокує. Навпаки: якщо хочуть поїхати, нехай їдуть, але для чого потім повертатися? Ти з результатом повертаєшся або ти гастролер? Я зараз не тільки про ту людину, про яку ви сказали", - сказав Зеленський.
Президент додав, що "не має ні бажання, ні сил, ні енергії політично боротися з кимось".
- 27 і 28 травня Петра Порошенка не випустили з країни прикордонники. Він мав їхати на засідання Парламентської асамблеї НАТО. Згодом він виїхав з країни.
- 5-7 червня Порошенко бере участь у Європейському фінансовому конгресі в Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.13
Купівля 34.13Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 36.1Продаж 37.53
- Актуальне
- Важливе