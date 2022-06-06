Про це він сказав у розмові з журналістами, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, є лише три підстави для депутатів та чиновників виїжджати за кордон: переговори про санкції, фінанси та зброю.

"Будь-який політик може виїжджати з цих причин, більше не можна, політик виїжджати не може", - сказав президент.

Він додав, приблизно через місяць після 24 лютого окремі чиновники, депутати та представники правоохоронних органів почали виїздити.

"Якщо хтось їде - значить, він дезертир", - наголосив президент.

Зеленський прокоментував виїзд в Європу нардепа Петра Порошенка

"Ніхто нікому нічого не блокує. Навпаки: якщо хочуть поїхати, нехай їдуть, але для чого потім повертатися? Ти з результатом повертаєшся або ти гастролер? Я зараз не тільки про ту людину, про яку ви сказали", - сказав Зеленський.

Президент додав, що "не має ні бажання, ні сил, ні енергії політично боротися з кимось".

27 і 28 травня Петра Порошенка не випустили з країни прикордонники. Він мав їхати на засідання Парламентської асамблеї НАТО. Згодом він виїхав з країни.

5-7 червня Порошенко бере участь у Європейському фінансовому конгресі в Польщі.