Німеччина може прокредитувати колишню "дочку" Газпрому на суму до 10 млрд євро, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання з посиланням на джерела пише, що Gazprom Germania GmbH може отримати кредит у розмірі від 5 до 10 млрд євро. Переговори все ще тривають.

Передбачається, що ці кошти допоможуть стабілізувати становище компанії і забезпечити надійність поставок. Після того, як була введена тимчасова адміністрація, РФ обмежила поставки і колишній "дочці" довелося купувати газ за вищими цінами.

Зазначимо, Gazprom Germania володіє декількома сховищами газу в Німеччині і компанією Wingas GmbH, яка постачає його великим промисловим споживачам..