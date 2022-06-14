Німеччина може прокредитувати колишню "дочку" Газпрому на суму до 10 млрд євро, - Bloomberg
Уряд Німеччини готується виділити кредит для колишнього дочірнього підприємства російської компанії Газпром, яке знаходиться під контролем енергетичного регулятора
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання з посиланням на джерела пише, що Gazprom Germania GmbH може отримати кредит у розмірі від 5 до 10 млрд євро. Переговори все ще тривають.
Передбачається, що ці кошти допоможуть стабілізувати становище компанії і забезпечити надійність поставок. Після того, як була введена тимчасова адміністрація, РФ обмежила поставки і колишній "дочці" довелося купувати газ за вищими цінами.
Зазначимо, Gazprom Germania володіє декількома сховищами газу в Німеччині і компанією Wingas GmbH, яка постачає його великим промисловим споживачам..
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