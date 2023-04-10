Про це міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, передає "Німецька хвиля".

Ненсі Фезер наголосила, що країни, які приймають міжнародні спортивні змагання, можуть демонструвати свою позицію незалежно від рішень МОК. І навіть якщо російських спортсменів допустять до змагань, Німеччина може відмовитися видавати їм візи для участі в заходах, які проходитимуть у цій країні.

"Країни, в яких проходять великі спортивні події, – не безсилі. Вони видачею віз можуть контролювати, чи дійсно росіяни зможуть брати участь", – зазначила вона.

На переконання пані Фезер, надання пропагандистського майданчика президенту Росії Володимиру Путіну, який розпалює війну, "означало би зраду всіх цінностей спорту". А відкриття міжнародних змагань для спортсменів із Росії було б "ляпасом українським спортсменам".

"Абсолютно неприйнятно для українських атлетів зустрічатися зі спортсменами, які виступають за країну, що вбиває так багато мирних жителів в Україні", – наголосила міністерка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав таку принципову позицію Ненсі Фезер.

"Якщо міжнародні спортивні чиновники не дотримуються своїх принципів, відповідальні уряди повинні втрутитися та відмовити у в’їзді спортсменам, які представляють війну та державну пропаганду", – написав він у твіттері.