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Німеччина обіцяє Словаччині довгострокове розміщення військ через російську загрозу

27 липня, 2022 середа
05:25
Світ Анналена Бербок

Військові Бундесверу і німецькі системи ППО можуть розміщуватися в Словаччині поки в них буде необхідність

Про це заявила голова МЗС ФРН Анналена Бербок 26 липня, перебуваючи в Братиславі з офіційним візитом, передає DW.

Вона зазначила, що зенітні ракетні комплекси "Патріот" залишаться на словацькій території так довго, поки в них буде необхідність.

"Це не одноденка, а Солідарність у дії. Ми згуртовані і в цьому питанні безпеки", - наголосила Бербок.

У березні в Словаччині були дислоковані німецькі системи ППО і близько 300 військовослужбовців, потім у квітні ще близько 300 німецьких військових увійшли до складу багатонаціональної оперативної групи, розміщеної в Словаччині, яка має близько 100 км спільного кордону з Україною. Загальна кількість військовослужбовців бундесверу в Словаччині сягає 640 осіб, зазначила Бербок.

Також Бербок і міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок оголосили про продовження переговорів про кругові постачання озброєння в Україну, в рамках яких Східноєвропейські партнери по НАТО отримують Західні озброєння в обмін на бойову техніку радянського виробництва, яку вони постачають українській армії, що відбиває російську агресію.

Відвідавши у той же день в Прагу, де зустрілася зі своїм чеським колегою чеським колегою Яном Ліпавським, Анналена Бербок заявила, що переговори між Німеччиною і Чехією про кругові постачання танків в Україну близькі до завершення і знаходяться "у фінальній фазі складання загального договору", який, на її думку, міг би послужити моделлю для аналогічних угод з іншими країнами.

Бербок також звинуватила владу РФ у спробі повністю підпорядкувати собі Україну.

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Росія
Словаччина
Німеччина
ППО
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