Німеччина отримала роботизовані макети танків Росії

Про це повідомила компанія GaardTech.

"GaardTech розгорнула перші роботизовані транспортні засоби противника для Бундесверу (Федеральних збройних сил Німеччини) для випробувань і бойової стрільби в Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Мілітарний пише, що військові Німеччини отримали макети перспективного російського основного бойового танка Т-14 на гусеничній платформі “Армата”. Станом на 2022 рік, цей танк все ще прийнятий на озброєння армії Росії.

Станом на 14 серпня через санкції в Німеччині понад 5 місяців перебувають 10 російських літаків.

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