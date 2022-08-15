Німеччина отримала роботизовані макети танків Росії
Армія Німеччини отримала роботизовані макети, які імітують танки російської армії. Зазвичай такі мішені використовуються для тренувань
Про це повідомила компанія GaardTech.
"GaardTech розгорнула перші роботизовані транспортні засоби противника для Бундесверу (Федеральних збройних сил Німеччини) для випробувань і бойової стрільби в Німеччині", - йдеться в повідомленні.
Мілітарний пише, що військові Німеччини отримали макети перспективного російського основного бойового танка Т-14 на гусеничній платформі “Армата”. Станом на 2022 рік, цей танк все ще прийнятий на озброєння армії Росії.
- Станом на 14 серпня через санкції в Німеччині понад 5 місяців перебувають 10 російських літаків.
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