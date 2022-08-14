English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Німеччина Через санкції в Німеччині понад 5 місяців перебувають 10 російських літаків, - ЗМІ

Через санкції в Німеччині понад 5 місяців перебувають 10 російських літаків, - ЗМІ

14 серпня, 2022 неділя
09:21
Німеччина Німеччина уряд

Німеччина закрила свій повітряний простір для російських літаків після 24 лютого, відтоді їм заборонено використовувати повітряний простір країни. Тому літаки застрягли в Німеччині

Про це повідомляє німецьке видання RND з посиланням на федеральне міністерство транспорту Німеччини.

 "Оскільки машини підпадають під заборону на зліт і політ через режим санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце", - зазначили у відомстві.

За даними Мінтрансу, у Лейпцигу знаходяться три російські літаки АН-124. Цей тип повітряного судна в основному використовується для чартерних вантажних рейсів. У Кельні є Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 і Boeing 737. Такі машини, як Boeing 737, часто використовуються як пасажирські рейси. Bombardier має 8–11 місць і часто використовується як бізнес-джет або приватний реактивний літак.

Приватні, пасажирські, вантажні літаки та бізнес-джети перебувають у Лейпцигу, Кельні, Франкфурті-Хані, а також у Баден-Бадені.

  • 15 липня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не пом’якшуватиме санкції проти Росії. Бербок запевнила, що Берлін продовжить підтримувати Київ до тих пір, поки Україна цього потребує. "І саме тому ми також збережемо ці санкції, і водночас будемо стежити за тим, щоб у нас не було розколу в суспільстві", - зауважила вона.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
війна з Росією
Читайте також:
12 серпня, 2022 п'ятниця
У Росії заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе
Ганна Маляр
11 серпня, 2022 четвер
Військовий публічно розкрив стратегічну для ЗСУ інформацію, ведеться слідство, - Ганна Маляр
Автор Роман Яворський
11 серпня, 2022 четвер
Твори про "хохлів" у шкільній програмі: МОН не захотів відмовитися від російської літератури
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.78
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
14 серпня
09:48
Кривдник Ломаченка переміг нокаутом у дебютному бою в новій вазі
09:45
Сумщина
Зранку росіяни з мінометів обстріляли Сумщину
09:38
Ексклюзив
Сергій Згурець
Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО обмежить Росію на Півночі, - Згурець
09:25
За добу окупанти втратили 150 солдатів, 8 танків та один гелікоптер
09:23
окупанти
Розвідка Британії вказала нову мету РФ на Донбасі
09:12
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Кім розповів про вечірні обстріли Миколаєва та області російськими "смерчами" і "ураганами"
08:50
Ігор Шевадзуцький
Український важковаговик переміг американця, який бився з Джошуа, Ф'юрі та Кличком
08:46
Оновлено
наслідки удару по Харкову
На Харківщині пролунали вибухи
08:34
Бахмут, російський обстріл
13 серпня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини та поранили десятьох, - Кириленко
08:22
Ріші Сунак та Ліз Трасс
У Британії визначився лідер у боротьбі за посаду прем'єра
08:21
Чадний газ
РФ збільшує постачання газу в Угорщину через "Турецький потік"
08:06
Микола Княжицький
Про соціологію, рейтинги політиків та абсурд під час війни
07:57
Еммануель Макрон
Президент Франції підписав протокол про приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО
07:36
Бої ЗСУ і РФ
Ранкове зведення Генштабу: на Краматорському напрямку в районі Серебрянки ворог вдався до втечі після вогневого ураження від ЗСУ
07:11
У Єрусалимі невідомий стріляв по автобусу: восьмеро поранених, троє – у критичному стані
06:40
У Маріуполі окупанти заманюють до міста робітників з Росії, але "кидають" їх на гроші, – міськрада
06:20
Укрзалізниця
Укрзалізниця анонсувала евакуаційний потяг на 14 серпня
06:05
Окупанти намагались прорвати оборону українських військ на Донеччині, однак зазнали втрат, - Генштаб ЗСУ
ISW попередив, що росіяни можуть змінити пріоритети на Донбасі, щоб відвернути увагу ЗСУ на Півдні
03:41
Росія обстріляла портову інфраструктуру та житлові квартали Миколаєва
03:03
Ракета "Калібр"
Українців закликають не ігнорувати тривоги. Росія розмістила у Чорному морі 16 крилатих ракет
02:55
авіація
Українська авіація обстріляла опорні пункти росіян на Миколаївщині
02:37
Одеса
Над Одесою збито ворожий розвідувальний безпілотник
01:57
Дніпропетровщина, Нікополь
Росія зі ствольної артилерії вдарила по Нікополю
01:11
В обмін на харчі збирають у пенсіонерів інформацію про чоловіків: ЦПД розповів, чим займаються росіяни на окупованих територіях
00:18
Олімпіада-2022
Олімпійський чемпіон Абраменко несподівано заявив, що вірить у "хороших росіян"
2022, субота
13 серпня
23:46
Ілюстративне фото. Обстріл
У Кіровоградській області прогриміли вибухи
23:26
Ексклюзив
Віталій Портников
У білорусів буде інша реакція на гроби, які підуть з України, - Портников
23:09
Нова Каховка
ЗСУ знищили 3 бази росіян на Херсонщині
22:36
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 серпня
22:36
Зеленський: нові санкції проти Росії повинні блокувати російську атомну галузь
22:29
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
Якщо Росія добровільно не залишить Крим, там будуть бої, - офіцер ЗСУ з АРК
22:18
Судно з українським зерном
З українських портів загалом вийшли 16 суден із зерном, - Зеленський
22:15
Руслан Малиновський
Малиновський віддав асист у першому матчі "Аталанти" в новому сезоні
22:11
Ексклюзив
ЗСУ, ракета, РСЗВ
Ураження ворожих об’єктів на перешийках виходу з Криму перетворять півострів з бази РФ на острів, - військовий експерт Грабський
21:42
Фрідріх Мерц
Опозиція звинуватила уряд ФРН у недостатній допомозі Україні та "щоденних сотнях жертв", - Bild
21:35
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Путін витягнув свій останній козир: все вирішиться найближчими днями, - Піонтковський
21:28
Миколаїв після обстрілу в ніч з 3 на 4 серпня 2022 року
Близько 20:00 росіяни обстріяли Миколаєв. Є поранений
21:16
Австрія
У Австрії трапилося ДТП за участі українського військового аташе
21:16
Енергодар в окупації
В окупованому Енергодарі ковбаса продається по 500 грн за кг, за сирний продукт просять 600 грн. - Бі-бі-сі
21:07
"Явка обов'язкова". Жителям Петербургу телефонують з військкоматів та надсилають повістки, - росЗМІ
"Явка обов'язкова". Жителям Петербургу телефонують з військкоматів та надсилають повістки, - росЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV