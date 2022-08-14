Через санкції в Німеччині понад 5 місяців перебувають 10 російських літаків, - ЗМІ

Про це повідомляє німецьке видання RND з посиланням на федеральне міністерство транспорту Німеччини.

"Оскільки машини підпадають під заборону на зліт і політ через режим санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце", - зазначили у відомстві.

За даними Мінтрансу, у Лейпцигу знаходяться три російські літаки АН-124. Цей тип повітряного судна в основному використовується для чартерних вантажних рейсів. У Кельні є Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 і Boeing 737. Такі машини, як Boeing 737, часто використовуються як пасажирські рейси. Bombardier має 8–11 місць і часто використовується як бізнес-джет або приватний реактивний літак.

Приватні, пасажирські, вантажні літаки та бізнес-джети перебувають у Лейпцигу, Кельні, Франкфурті-Хані, а також у Баден-Бадені.

15 липня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не пом’якшуватиме санкції проти Росії. Бербок запевнила, що Берлін продовжить підтримувати Київ до тих пір, поки Україна цього потребує. "І саме тому ми також збережемо ці санкції, і водночас будемо стежити за тим, щоб у нас не було розколу в суспільстві", - зауважила вона.

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