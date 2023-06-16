Німеччина передала Україні два танки для розмінування Wisent 1
У рамках військової допомоги Німеччина протягом останнього тижня доставила в Україну два танки для розмінування Wisent 1
Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.
Зазначається, що крім Wisent 1, за останній тиждень Україна отримала від Німеччини два сідельні тягачі 8х8 і два напівпричепи, 16 вантажівок Zetros, а також 300 тисяч аптечок.
Як відомо, наприкінці березня Німеччина вже надсилала Україні два танки для розмінування Wisent 1.
Довідка: Wisent 1 - броньована машина, яка має модифікований корпус танка Leopard 1. Техніка оснащена високим балістичним захистом і захистом від мін, що забезпечує максимально можливу безпеку екіпажу. Також окремі моделі таких танків мають повнорозмірний мінний відвал, за допомогою якого машина може проривати мінні поля.
Допомога Німеччини Україні
Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.
З останнього, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.
Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.
14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійдуть 4 зенітноракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.
У червні Україна отримала обіцянку про чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки.
А вже згодом міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.
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