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Німеччина передала Україні два танки для розмінування Wisent 1

16 червня, 2023 п'ятниця
05:58
Світ Німеччина уряд

У рамках військової допомоги Німеччина протягом останнього тижня доставила в Україну два танки для розмінування Wisent 1

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Зазначається, що крім Wisent 1, за останній тиждень Україна отримала від Німеччини два сідельні тягачі 8х8 і два напівпричепи, 16 вантажівок Zetros, а також 300 тисяч аптечок.

Як відомо, наприкінці березня Німеччина вже надсилала Україні два танки для розмінування Wisent 1.

Довідка: Wisent 1 - броньована машина, яка має модифікований корпус танка Leopard 1. Техніка оснащена високим балістичним захистом і захистом від мін, що забезпечує максимально можливу безпеку екіпажу. Також окремі моделі таких танків мають повнорозмірний мінний відвал, за допомогою якого машина може проривати мінні поля.

Допомога Німеччини Україні

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.

З останнього, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.

Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійдуть 4 зенітноракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.

У червні Україна отримала обіцянку про чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки. 

А вже згодом міністерство оборони Німеччини замовило у концерну Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України. Ймовірно, БМП доставлять в країну до кінця липня.

Німеччина
допомога Україні
зброя для України
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