Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини за фінансування Міністерства закордонних справ цієї країни долучилося до забезпечення Херсонщини електрогенераторами", - розповів він.

За словами Янушевича, Генератори будуть використовуватись для електрозабезпечення критичної інфраструктури.

Загалом у Херсон передали 7 генераторів. Троє з них працюватимуть для водопровідно-каналізаційного господарства міста, один - на потреби Херсонського онкологічного диспансеру та ще три - для стабільної роботи "Херсонтеплоенерго".

"Дуже вдячні міжнародним партнерам за необхідну для міста техніку!" - підсумував глава Херсонської обласної військової адміністрації.

13 грудня 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.

4 січня голова МЗС Дмитро Кулеба озвучив обсяги енергообладнання, про які вдалося домовитися українським дипломатам, зазначивши, що йдеться про тисячі генераторів. "Станом на 4 січня, вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад сім тисяч генераторів потужністю до 100 кіловат і понад 600 генераторів більше 100 кіловат, понад 40 кілометрів кабелю, а також сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо", – розповів Кулеба.