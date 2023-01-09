Німеччина передала Україні сім потужних генераторів для критичної інфраструктури
Німеччина передала Херсону сім потужних генераторів для електрозабезпечення критичної інфраструктури
Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини за фінансування Міністерства закордонних справ цієї країни долучилося до забезпечення Херсонщини електрогенераторами", - розповів він.
За словами Янушевича, Генератори будуть використовуватись для електрозабезпечення критичної інфраструктури.
Загалом у Херсон передали 7 генераторів. Троє з них працюватимуть для водопровідно-каналізаційного господарства міста, один - на потреби Херсонського онкологічного диспансеру та ще три - для стабільної роботи "Херсонтеплоенерго".
"Дуже вдячні міжнародним партнерам за необхідну для міста техніку!" - підсумував глава Херсонської обласної військової адміністрації.
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