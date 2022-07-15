Німеччина передала українським захисникам 80 пікапів

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Посольство Німеччини в Україні.

"Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних Сил України", - йдеться у заяві.

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