Німеччина передала українським захисникам 80 пікапів
За останній тиждень уряд ФРН надав Збройним силам України 80 пікапів
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Посольство Німеччини в Україні.
"Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних Сил України", - йдеться у заяві.
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