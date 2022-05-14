Німеччина підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Фінляндія і Швеція можуть розраховувати на підтримку держави щодо вступу до НАТО
Про це повідомляє CNN.
"Кожна країна вільна в прийнятті рішень щодо свого членства в альянсі. Це стосується і Швеції з Фінляндією. Не НАТО підштовхнуло Швецію і Фінляндію до вступу, а дії президента Росії, оскільки вони прагнуть і надалі жити в мирі зі своїми сусідами, у цьому союзі", – сказала Бербок.
За її словами, уряд повністю підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
Міністерка додала, що оборонний потенціал країн здатен посилити альянс.
- У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.
- 12 травня Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО
- ЗМІ повідомили, що країни можуть подати заявки 15 травня
- Президент Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу. Туреччина виступила проти їх вступу у НАТО через прихисток для курдів.
- Швеція не отримала жодних ознак того, що Туреччина буде проти її вступу в НАТО.
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