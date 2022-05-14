Німеччина підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Про це повідомляє CNN.

"Кожна країна вільна в прийнятті рішень щодо свого членства в альянсі. Це стосується і Швеції з Фінляндією. Не НАТО підштовхнуло Швецію і Фінляндію до вступу, а дії президента Росії, оскільки вони прагнуть і надалі жити в мирі зі своїми сусідами, у цьому союзі", – сказала Бербок.

За її словами, уряд повністю підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Міністерка додала, що оборонний потенціал країн здатен посилити альянс.

У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.

12 травня Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО

ЗМІ повідомили, що країни можуть подати заявки 15 травня

Президент Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу. Туреччина виступила проти їх вступу у НАТО через прихисток для курдів.

Швеція не отримала жодних ознак того, що Туреччина буде проти її вступу в НАТО.