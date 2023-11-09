Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Німеччина відправить до Румунії винищувачі, - Reuters

Німеччина відправить до Румунії винищувачі, - Reuters

9 листопада, 2023 четвер
09:25
Світ винищувач Eurofighter

Німеччина планує розмістити чотири винищувачі Eurofighter в Румунії для підтримки місії НАТО наприкінці листопада

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Російські атаки, які сталися всього за сотні метрів від румунського кордону, та уламки дронів, виявлені на території країни, збільшили загрозу безпеки військового альянсу, члени якого мають зобов'язання щодо взаємної оборони.

Джерело видання повідомило, що перші з 80 німецьких військових вирушать до Румунії. Вони будуть розміщені на військовій базі неподалік Констанци.

Наслідки російських обстрілів для Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масований удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто вони не становили небезпеки для країни. Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.

Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла. А 29 вересня ЗМІ повідомили, що Румунія підтягнула засоби ППО ближче до кордону з Україною.

Румунія
Німеччина
Війна з Росією
Читайте також:
Путін
7 листопада, 2023 вiвторок
У відповідь на демарш РФ: країни НАТО оголосили про намір вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі
Вадим Гутцайт
8 листопада, 2023 середа
Міністр молоді та спорту Гутцайт подав заяву на звільнення
Полонені
8 листопада, 2023 середа
Росіяни сформували батальйон з українських військовополонених і скоро відправлять на фронт, - ISW
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.11
    Купівля 37.11
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
9 листопада
09:34
Ізраїль танк
ЦАХАЛ захопив основний опорний пункт ХАМАС після 10 годин боїв
09:06
Військові ЗСУ почали новий курс навчання в Іспанії на ЗРК Hawk
09:00
PR
Модний серіал "Ведмідь" вже на SWEET.TV. Дивіться українською
08:51
безпілотник, дрон
У Курській області РФ заявили про нібито атаку БПЛА по маслоробному комбінату
08:47
Ексклюзив
на фото: Запорізька область
В Оріхові на Запоріжжі залишається близько тисячі людей, вони живуть у підвалах, електрики та газу немає півтора року, - начальник МВА
08:36
Ірина Фаріон
Фаріон заявила, що боротьба всередині країни "важливіша за боротьбу на нульовій позиції"
08:14
корабель рф
Росіяни завели ракетоносії в пункти базування, у Чорному морі чергують 3 кораблі
08:08
OPINION
Юрій Касьянов
Виборів не буде: дві сторони однієї медалі
08:06
Тайвань
Китайський авіаносець "Шаньдун" увійшов у Тайванську протоку
07:50
Оновлено
розбита російська техніка
Понад тисяча окупантів, 15 танків, 36 артсистем та 26 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні
07:45
Гільдія режисерів США, страйк
Голлівудські актори припиняють страйк після того, як домовилися зі студіями
07:12
старовинні книги
У Відні відкрилася найбільша книжкова виставка Buch Wien, там обговорять війну РФ проти України
06:46
Держдеп США
США вважають імперативом допомогу Україні та вірять у необхідність підтримки Ізраїлю, - Держдепартамент
06:44
Чехія Україна
Сенат Чехії продовжив терміни навчання українських військових до кінця 2024 року
06:32
Хезбола, Ліван
Терористи "Хезболли" мають російські протикорабельні ракети, якими можуть атакувати кораблі США, - ЗМІ
06:19
путін
Путін прилетів з візитом до Казахстану
05:59
GM Cruise відкликає 950 безпілотних авто у США через аварію з пішоходом
05:55
Зоря
"Зоря" - "Маккабі": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
05:38
Реджеп Таїп Ердоган, Єнс Столтенберг та Ульф Крістерссон
Столтенберг вимагає в Угорщини ратифікувати вступ Швеції у НАТО без зволікань
05:29
Євросоюз
Єврокомісія закликала розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС. Що далі
05:15
Бельгія
Бельгія може ввести санкції проти Ізраїлю через удари по Газі
04:38
Снаряди 155-мм США з М777
Пентагон просить у Конгресу понад $3 млрд на поповнення запасів 155-мм снарядів
04:10
винищувач F-15
США у відповідь на обстріли завдали авіаудару по військових базах у Сирії
03:42
Путін
Путін у своїй президентській кампанії уникатиме теми війни в Україні, - ISW
03:14
ізраїльські солдати
У Моссаді заявили про запобігання теракту "Хезболли" проти євреїв у Бразилії
02:46
обстріл, ППО
На півдні України оголошено повітряну тривогу: виявлено ракету на Запоріжжі
02:18
Через значні втрати в Україні, РФ викуповує раніше продану зброю й техніку, - WSJ
01:50
ЗРК Patriot
Німеччина починає вивід свої системи Patriot з Польщі
01:23
ізраїльські солдати
ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази, - представник ЦАХАЛу
01:00
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Тренер Джошуа кардинально змінив думку про фаворита бою Усика та Ф'юрі
00:55
Олексій Данілов
"Маємо шалені успіхи на Кримському напрямку", - секретар РНБО Данілов
00:28
Міноборони України, Уляна Супрун ,медицина
Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: його очолила людина з команди Супрун
00:07
Оновлено
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
Лунін відбив пенальті за "Реал". Результати усіх матчів Ліги чемпіонів за 8 листопада
2023, середа
8 листопада
23:42
Дмитро Пєсков
"Київ намагався атакувати Ленінградську, Калінінську та Курську АЕС": добірка російських фейків за 8 листопада
23:29
Джон Кірбі
"Використано 96% допомоги": Білий дім назвав суму, на яку до зими може розраховувати Україна
23:15
"День, який історія України точно пам’ятатиме": Зеленський про рішення Єврокомісії щодо переговорів про членство в ЄС
22:47
Поліція завжди на чатах
Чоловіка, який побив військового під час вручення повістки, відправили під домашній арешт
22:19
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
"База для позитивних рішень у грудні": віцепрем’єрка Стефанішина про рекомендацію Єврокомісії щодо перемовин з Україною про вступ до ЄС
22:00
Оновлено
верховна рада
Рада прибрала із законопроєкту пункт про скасування заочної та вечірньої форми навчання у вишах
21:28
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
"У нас війна з 2014 року і ми вже провели кілька виборів": експерт Хара висловився, чи доречна в нинішніх реаліях критика влади
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV