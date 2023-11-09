Німеччина відправить до Румунії винищувачі, - Reuters
Німеччина планує розмістити чотири винищувачі Eurofighter в Румунії для підтримки місії НАТО наприкінці листопада
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Російські атаки, які сталися всього за сотні метрів від румунського кордону, та уламки дронів, виявлені на території країни, збільшили загрозу безпеки військового альянсу, члени якого мають зобов'язання щодо взаємної оборони.
Джерело видання повідомило, що перші з 80 німецьких військових вирушать до Румунії. Вони будуть розміщені на військовій базі неподалік Констанци.
Наслідки російських обстрілів для Румунії
У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масований удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто вони не становили небезпеки для країни. Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.
Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.
12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла. А 29 вересня ЗМІ повідомили, що Румунія підтягнула засоби ППО ближче до кордону з Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.64
- EUR Купівля 39.53Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе