Німеччина відправить до Румунії винищувачі, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Російські атаки, які сталися всього за сотні метрів від румунського кордону, та уламки дронів, виявлені на території країни, збільшили загрозу безпеки військового альянсу, члени якого мають зобов'язання щодо взаємної оборони.

Джерело видання повідомило, що перші з 80 німецьких військових вирушать до Румунії. Вони будуть розміщені на військовій базі неподалік Констанци.

Наслідки російських обстрілів для Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масований удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто вони не становили небезпеки для країни. Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.

Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла. А 29 вересня ЗМІ повідомили, що Румунія підтягнула засоби ППО ближче до кордону з Україною.