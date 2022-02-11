Німеччина вже не сприймає "Північний потік-2" як суто економічний проєкт, Польща вважає його загрозою енергобезпеці ЄС, - польський міністр

Про це Сасін сказав під час спільної пресконференції у Варшаві з віцеканцлером Німеччини Норбертом Габеком, передає Укрінформ.



"Я з великим задоволенням відзначив позицію пана канцлера, який поділяє думку, що цю інвестицію не можна розглядати лише в економічних аспектах, потрібно враховувати політику та енергетичну безпеку. Ми погодилися, що саме так ми повинні оцінювати цю інвестицію, в контексті її майбутньої експлуатації або допуску до її майбутнього функціонування",- заявив польський міністр.



Сасін наголосив, що у Польщі "Північний потік-2" викликає занепокоєння. Його розглядають як загрозу енергетичній безпеці у всій Європі.



Нагадаємо, у Німеччині заявили, що сертифікація російського газопроводу "Північний потік-2" у першому півріччі 2022 року виглядає малоймовірною.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що російський газовий монополіст Газпром маніпулює законодавством ЄС для сертифікації частини "Північного потоку-2".

Роберт Габек заявив, що запуск газопроводу "Північний потік-2" збільшить залежність країни від російського газу



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