Німецька парламентська коаліція погодила третій пакет допомоги населенню на 65 млрд євро

Про це повідомили у виданні Bild.

Стало відомо, що загальний обсяг погодженого пакета становить 65 мільярдів євро, з якого студенти мають отримати одноразову виплату 200 євро, пенсіонери - 300 євро.

Німецький уряд вважає, що таким чином ці заплановані заходи розвантажать усі домогосподарства - у тому числі пенсіонерів, студентів, студентів технікумів і практикантів.

З 1 січня 2023 року допомога на першу та другу дитину буде збільшена на 18 євро на місяць, а максимальний розмір допомоги на дитину буде збільшено до 250 євро на місяць.

На початку 2023 року стандартні ставки для малозабезпечених мають бути збільшені приблизно до 500 євро.

Також буде знижена ціна на електроенергію для основного споживання, у майбутньому діятиме пільгова ціна. З жовтня до кінця березня 2024 року на споживання газу діятиме знижена ставка податку у 7% замість звичайної ставки податку у 19%.

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Коаліція також домовилася про квиток, який замінить запроваджений улітку проїзний вартістю 9 євро, проте ціна ще остаточно не визначена.

"Нашу країну чекають важкі часи. Сьогодні це частина правди, і цю правду потрібно говорити. Я добре розумію, що багато громадян дуже стурбовані своїм майбутнім, дуже стурбовані високими цінами на електроенергію та підвищенням вартості життя", - заявив канцлер Олаф Шольц.

Газпром припинив постачання в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці постачання будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

1 вересня міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина вважає, що не може покладатися на постачання газу з Росії через газопровід "Північний потік" цієї зими.

Станом на 3 вересня стало відомо, що витік нафти "не є технічною причиною", яка виправдовувала б припинення постачання газу з РФ до решти Європи.

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