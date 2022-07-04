Ніякого повноцінного саміту G20 за безпосередньої участі Путіна не буде, - дипломат Чалий

Про це він заявив в ефірі програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"Мій прогноз наступний - ніякого повноцінного саміту G20 на Балі за участі безпосередньо особисто Путіна не відбудеться, ні в якому разі. Якщо буде конфігурація, 20 лідерів і там буде Путін з усіма - це кінець двадцятки", - сказав Чалий.

За його словами, у Росії сподіваються на присутність дистанційно.

"Потім всі розвернуться спиною - вийдуть, хто захоче - залишиться. Такий сценарій зараз. Я вважаю, що це не дипломатія. Це виляння і якісь подвійні стандарти. Повинна бути дуже чітка позиція: перше - Путін особисто присутній, приїхав - бойкот цьому саміту від країн, які були проти такого рішення і все на цьому закінчується. Ніякого Путіна там особисто не буде або не буде саміту", - підсумував посол.

Зустріч лідерів Великої двадцятки відбудеться 15-16 листопада 2022 року на Балі.

6 квітня стало відомо, що Сполучені Штати бойкотуватимуть засідання країн Великої двадцятки, якщо на них будуть запрошені представники Росії.

27 червня очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів G20 не бойкотувати саміт організації, якщо у ньому вирішить взяти участь російський диктатор Володимир Путін.

Путін прийняв запрошення на саміт G20, туди запросили також Зеленського.

Влада Індонезії виключає особисту присутність російського президента Володимира Путіна на саміті лідерів Великої двадцятки (G20) на острові Балі 15-16 листопада