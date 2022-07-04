Ніякого повноцінного саміту G20 за безпосередньої участі Путіна не буде, - дипломат Чалий
Дипломат Валерій Чалий вважає, що присутність президента РФ Володимира Путіна на саміті Великої Двадцятки в Індонезії зруйнує формат
Про це він заявив в ефірі програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.
"Мій прогноз наступний - ніякого повноцінного саміту G20 на Балі за участі безпосередньо особисто Путіна не відбудеться, ні в якому разі. Якщо буде конфігурація, 20 лідерів і там буде Путін з усіма - це кінець двадцятки", - сказав Чалий.
За його словами, у Росії сподіваються на присутність дистанційно.
"Потім всі розвернуться спиною - вийдуть, хто захоче - залишиться. Такий сценарій зараз. Я вважаю, що це не дипломатія. Це виляння і якісь подвійні стандарти. Повинна бути дуже чітка позиція: перше - Путін особисто присутній, приїхав - бойкот цьому саміту від країн, які були проти такого рішення і все на цьому закінчується. Ніякого Путіна там особисто не буде або не буде саміту", - підсумував посол.
- Зустріч лідерів Великої двадцятки відбудеться 15-16 листопада 2022 року на Балі.
- 6 квітня стало відомо, що Сполучені Штати бойкотуватимуть засідання країн Великої двадцятки, якщо на них будуть запрошені представники Росії.
- 27 червня очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів G20 не бойкотувати саміт організації, якщо у ньому вирішить взяти участь російський диктатор Володимир Путін.
- Путін прийняв запрошення на саміт G20, туди запросили також Зеленського.
- Влада Індонезії виключає особисту присутність російського президента Володимира Путіна на саміті лідерів Великої двадцятки (G20) на острові Балі 15-16 листопада
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