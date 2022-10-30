Нове китайське політбюро нагадує кооператив "Озеро"

Тиждень був дуже гарним для ринків, які знайшли в собі сили для зростання. Якщо ви, звісно, не дивіться на акції технологічних компаній. Які привчили нас до випереджального розвитку під час пандемії. Почалося все з китайського ринку, який дуже болісно прореагував на переобрання товариша Сі. Що дивно, адже на з'їзді товаришів нічого несподіваного не трапилося, якщо не брати до уваги історію з "попередником", яка мало впливає на суть. А суть те, що не обіцяє нічого хорошого ні китайській економіці, ні китайським інтернет-гігантам, була ясна і тижнем раніше. А може, ринки так болісно прореагували на склад нового китайського політбюро, який тепер нагадує китайський кооператив "Озеро". З поправкою на китайську специфіку. А потім настав час американських техногігантів. Де порадував лише Apple. Особливо розчаровує інвесторів Фейсбук, де Марк Цукерберг так захопився створенням мета-всесвіту, що, здається, сам виявився його заручником і загубився у реальному світі. Не виключено, що його звідти незабаром почнуть стусанами виганяти акціонери. Адже акції Фейсбуку впали до мінімуму із 2016 року.

Особливо розчаровує інвесторів Фейсбук, де Марк Цукерберг так захопився створенням мета-всесвіту, що, здається, сам виявився її заручником і загубився у реальному світі. Не виключено, що його звідти незабаром почнуть стусанами виганяти акціонери. Адже акції Фейсбуку впали до мінімуму з 2016 року.

А вишенькою на торті подій у технологічному секторі стало довгоочікуване закриття угоди Маском із покупки Твіттеру. Як він не намагався відмахнутися від неї, з'їхати не вдалося, і візіонер та мільярдер тепер розповідає, що зробив це, щоб створити основу майбутнього світу. Як бразилець, агентам якого не вдалося влаштувати свого підопічного до "Реала" і якого купив Шахтар, починає розповідати, що з дитинства мріяв грати в чемпіонаті України. Принаймні, як робили ці бразильці тоді, коли вони ще були в чемпіонаті України. Про майбутній світ ще не ясно, але є ризик, що в короткостроковій перспективі любитель примирити всіх і вся випустить джина з пляшки, повернувши до Твіттеру Дональда Трампа. Для налагодження діалогу, звичайно. Що ніяк не буде пов'язане із виборами президента США у 2024 році.

Є ризик, що в короткостроковій перспективі любитель примирити всіх і вся випустить джина з пляшки, повернувши до Твіттеру Дональда Трампа

Загалом індекс S&P500 значно додав цього тижня і відкриється у п'ятницю з позначки 3807,3 пункту, що майже на 10 пунктів вище, ніж тижнем раніше. Чому ринки зростали загалом? Просто тому, що на торгових майданчиках та в чатах Блумберга почали обговорювати, що, швидше за все, зменшить темпи зростання ставок. І на найближчому засіданні зробить не три кроки вперед, а лише два. І це один маленький крок дуже важливий для великих ринків. І ця думка так захопила ринки, що вперше за довгий час призвела до падіння долара, який знову став трохи слабшим за євро. Підбадьорився і британський фунт, одночасно святкуючи повернення на Даунінг-стріт дорослих людей після обрання прем'єр-міністром Ріші Сунака. І навіть підвищення ставки з боку ЄЦБ, який підвищив вартість грошей до 1,5%, не дуже зіпсувало настрої інвесторів та спекулянтів.

Український ринок був під тиском продавців цього тижня, які були під тиском новин про "брудну бомбу"

Український ринок був під тиском продавців цього тижня, які були під тиском новин про "брудну бомбу". Що ця за бомба, і з чим її їдять, чому її не помили та хто і де її підривати було не ясно, але наполегливі дзвінки телефонного терориста Шойгу всім поспіль не могли залишитися непоміченими в Лондоні та Нью-Йорку. У результаті український борг продавали. Що далі від Києва чи Львова, то більше люди переживали про ядерну загрозу. На внутрішньому ринку поки що все спокійно. Щобільше, схоже, гривня вважає, що радіація піде їй лише на користь і продовжує зростати вже другий тиждень поспіль. Якщо рівень 40 гривень за долар був важливою психологічною відміткою, то гривня взяла її, бавлячись. І, як завжди, падіння гривні та подолання того самого рівня у 40, після якого життя тільки починається, супроводжувалося інформаційною бурею. А зростання національної валюти відбувається майже непомітно.

Так чи інакше, курс гривні зростає і, схоже, це стало результатом операції з доставлення доларового кешу до України.

Все як із цінами на яйця. Які різко впали у першому півріччі, але цього ніхто не помітив. Зате мало хто залишився байдужим після стрімкого зростання їхньої ціни восени. Так чи інакше курс гривні зростає і, схоже, це стало результатом операції з доставлення доларового кешу в Україну. Грошовий поїзд прийшов і спекулятивний запал загубився. Зміцнення гривні важливе ще й тому, що це дозволяє хоч якось боротися зі висхідним песимізмом економічних агентів і простих українців, яких заганяє в депресію сидіння в темряві та думки, що взимку можливо доведеться сидіти ще й у холоді. Поки що в українській енергетиці відбувається змагання між російськими ракетниками та українськими енергетиками, хто швидше, росіяни знищать наші трансформатори, чи ми їх відновимо. І від результатів цього протистояння багато в чому залежать і економічні показники як 2022 року, так і 2023 року.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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