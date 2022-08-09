Нові батальйони РФ формує з ув'язнених. Вони менш підготовлені, але більш жорстокі, - ISW
Війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, які, до прикладу, складаються з ув'язнених
Про це повідомляє ISW.
Використання ув'язнених надалі може знизити компетенцію окупаційної влади і контрпартизанських операцій, а також посилить підтримку рухів, що чинять опір російській окупації.
Експерти ISW повідомляють, що нещодавно мобілізовані російські батальйони, ймовірно, гірше підготовлені, менш професійні й більш жорстокі стосовно окупованого населення, ніж професійні російські солдати та навіть призовники, які пройшли тільки формальну військову підготовку.
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