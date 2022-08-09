Про це повідомляє ISW.

Використання ув'язнених надалі може знизити компетенцію окупаційної влади і контрпартизанських операцій, а також посилить підтримку рухів, що чинять опір російській окупації.

Експерти ISW повідомляють, що нещодавно мобілізовані російські батальйони, ймовірно, гірше підготовлені, менш професійні й більш жорстокі стосовно окупованого населення, ніж професійні російські солдати та навіть призовники, які пройшли тільки формальну військову підготовку.

Раніше стало відомо, що засновник ПВК "Вагнер" Пригожин особисто відвідує колонії та вербує засуджених воювати в Україні: обіцяє зняття судимості. Насамперед його цікавлять вбивці та розбійники.

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