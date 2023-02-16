Про це повідомляє Euobserver з посиланням на 146-сторінковий список товарів, які більше не будуть експортуватися до Росії.

Основна мета торговельного ембарго, що зачепить експорт вартістю 11 млрд євро на рік – зупинити продаж високотехнологічних товарів, які можуть бути використані в російських системах озброєнь.

Згідно з документами, з якими ознайомився Euobserver, це електроніка, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніка, морські камери і рідкоземельні мінерали.

Інша частина нової торговельної заборони має на меті завдати удару по промисловому потенціалу Росії в більш широкому сенсі.

До цього списку потрапили "біде, унітази, зливні бачки та подібні сантехнічні вироби", а також світлодіоди, конопляна пряжа, вилочні навантажувачі, поштові сортувальні машини, димохідні труби, цегла, шини і навіть "пера для ручок і наконечники для них".

Унітази стали символом того, що 24-річне правління російського президента Владіміра Путіна нічого не зробило для покращення життя росіян, коли російські солдати почали їх красти, спочатку в Грузії в 2008 році, а тепер в Україні - адже в кожній п'ятій російській оселі їх досі немає.

Санкції ЄС мають набути чинності до 24 лютого – до першої річниці війни.