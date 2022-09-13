Новий Апокаліпсис. Медведєва перелякали плани гарантій безпеки України

Про це Медведєв написав у Telegram.

"Київська камарилья народила проєкт "гарантій безпеки", які є прологом до третьої світової війни. Звісно, ​​ніхто жодних "гарантій" українським нацистам не дасть. Адже це майже те саме, що застосувати до України ст. 5 Північноатлантичного пакту (Вашингтонського договору). Для НАТО – те саме лайно, лише вид збоку. Тому – страшно", - пише заступник голови радбезу РФ.

"Наші закляті друзі — західні начальники пізних калібрів, мусять врешті-решт зрозуміти одну просту річ. Вона прямо стосується гібридної війни НАТО і Росії". Так Медведєв називає "накачку київського режиму небезпечними видами зброї", яку, на його думку, слід припинити.

Тому він лякає, що, у випадку продовження постачань зброї дня України, "запалає все". Захід, який "ослаблює Росію чужими руками" не зможе відсидітись.

"Все запалає і навколо них. Їхні люди схоплять горя по повній програмі. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон. Нам теж дуже дістанеться. Усім буде дуже погано. Адже сказано: "Від цих трьох виразок, від вогню, диму та сірки, що виходять із рота їх, померла третина людей", - зацитував заступник голови радбезу РФ Одкровення Івана Богослова.

Нагадаємо, Медведєв відреагував на заяву Зеленського про неприпустимість ультиматумів РФ: "Це лише дитяча розминка".

4 вересня заступник очільника радбезу РФ назвав Німеччину "ворогом Росії" і пригрозив Заходу судним днем за "спробу пошматувати Росію".

Ще раніше російський чиновник опублікував карикатуру "Газ-батюшка" та налякав ЄС ціною на пальне наприкінці року.