Новий Апокаліпсис. Медведєва перелякали плани гарантій безпеки України
Заступник голови Ради безпеки РФ вважає "прологом до третьої світової війни" рекомендації щодо Київського договору з безпеки для стратегічного партнерства України та держав-гарантів
Про це Медведєв написав у Telegram.
"Київська камарилья народила проєкт "гарантій безпеки", які є прологом до третьої світової війни. Звісно, ніхто жодних "гарантій" українським нацистам не дасть. Адже це майже те саме, що застосувати до України ст. 5 Північноатлантичного пакту (Вашингтонського договору). Для НАТО – те саме лайно, лише вид збоку. Тому – страшно", - пише заступник голови радбезу РФ.
"Наші закляті друзі — західні начальники пізних калібрів, мусять врешті-решт зрозуміти одну просту річ. Вона прямо стосується гібридної війни НАТО і Росії". Так Медведєв називає "накачку київського режиму небезпечними видами зброї", яку, на його думку, слід припинити.
Тому він лякає, що, у випадку продовження постачань зброї дня України, "запалає все". Захід, який "ослаблює Росію чужими руками" не зможе відсидітись.
"Все запалає і навколо них. Їхні люди схоплять горя по повній програмі. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон. Нам теж дуже дістанеться. Усім буде дуже погано. Адже сказано: "Від цих трьох виразок, від вогню, диму та сірки, що виходять із рота їх, померла третина людей", - зацитував заступник голови радбезу РФ Одкровення Івана Богослова.
- Нагадаємо, Медведєв відреагував на заяву Зеленського про неприпустимість ультиматумів РФ: "Це лише дитяча розминка".
- 4 вересня заступник очільника радбезу РФ назвав Німеччину "ворогом Росії" і пригрозив Заходу судним днем за "спробу пошматувати Росію".
- Ще раніше російський чиновник опублікував карикатуру "Газ-батюшка" та налякав ЄС ціною на пальне наприкінці року.
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