Новий тренер "Барселони" визначився з трансферними цілями

Про це повідомляє El Chiringuito.



За інформацією джерела, "Барселона" має серйозний інтерес до вінгера "Манчестер Сіті" Рахіма Стерлінга та нападника "Манчестер Юнайтед" Едінсона Кавані



Директор іспанського топ-клубу Матеу Алемані вже двічі літав до Манчестера для обговорення потенційних угод. Ймовірно, що трансфери цих гравців вимагає Хаві, якого найближчим часом призначать на посаду нового головного тренера "Барселони".



26-річний Рахім Стерлінг у цьому сезоні АПЛ забив 1 гол за 9 матчів, 34-річний Едінсон Кавані має 1 м'яч за 5 ігор.



Transfermarkt оцінює Стерлінга у 90 млн євро, а Кавані коштує - 6 млн.

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