Новий тренер "Барселони" визначився з трансферними цілями
Іспанська "Барселона" прагне підсилити атакувальну лінію команди
Про це повідомляє El Chiringuito.
За інформацією джерела, "Барселона" має серйозний інтерес до вінгера "Манчестер Сіті" Рахіма Стерлінга та нападника "Манчестер Юнайтед" Едінсона Кавані
Директор іспанського топ-клубу Матеу Алемані вже двічі літав до Манчестера для обговорення потенційних угод. Ймовірно, що трансфери цих гравців вимагає Хаві, якого найближчим часом призначать на посаду нового головного тренера "Барселони".
26-річний Рахім Стерлінг у цьому сезоні АПЛ забив 1 гол за 9 матчів, 34-річний Едінсон Кавані має 1 м'яч за 5 ігор.
Transfermarkt оцінює Стерлінга у 90 млн євро, а Кавані коштує - 6 млн.
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.
- 3 листопада стало відомо, що "Аль-Садд" вимагає від "Барселони" розпочати офіційні переговори з приводу переходу свого головного тренера Хаві та сплатити за нього компенсацію.
- 5 листопада "Аль-Садд" офіційно повідомив, що Хаві стане новим головним тренером "Барселони".
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